即時中心／廖予瑄報導

先前日本首相高市早苗因發布「台灣有事，就是日本有事」的發言，引發中國不滿，並祭出一連串類反制行動。對此，高市今（21）日受訪時也指出，對於推進日中戰略互惠關係的想法，「沒有任何改變」。

根據日媒《共同社》報導，高市早苗今日接受媒體採訪時，提及與中國國家主席習近平在會談時，已確認將全面推進戰略互惠關係的大方向，並強調，「這樣的想法沒有任何變化」。

原文出處：最新／高市早苗震撼表態了！未改變「日中戰略互惠關係」想法

