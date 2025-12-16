最新／高虹安官司二審逆轉 竹市府證實：明早露面談「復職規劃」

即時中心／顏一軒報導

因涉助理費一審遭判刑而被停職的新竹市長高虹安，高院今（16）日二審宣判撤銷《貪污罪》有罪判決，改以《使公務人員登載不實罪》判刑6個月，且得易科罰金，內政部對此回應，高虹安依《地制法》規定可向內政部申請復職，不過，高檢署已研議提起上訴；而新竹市政府稍早發出採訪通知宣布，高虹安明（17）日上午10時30分將出席「拾藝之光」114年新竹市十校藝術聯展開幕活動，並於活動後受訪說明「復職規劃」。

內政部說明，依《地制法》第78條規定，縣（市）長涉嫌違反《圖利罪》以外之《貪污治罪條例》之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，由內政部停止其職務，依前述規定停止職務者，如經改判無罪時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。

高虹安（中）可望復職。（圖／翻攝自高虹安臉書）

高虹安擔任不分區立委期間，遭控詐取助理加班費等共46萬30元，北院去年7月26日做出一審判決，依照《貪污治罪條例》之利用職務機會詐取財物罪，判處7年4個月有期徒刑，褫奪公權4年，全案仍可上訴，隨後內政部依《地制法》將高虹安予以停職。

內政部長劉世芳。（資料照／內政部提供）

針對高虹安的停職理由，內政部先前指出，依《地制法》第78條第1項規定，直轄市長、縣市首長涉嫌違反《圖利罪》以外之《貪污治罪條例》之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，應停止其市長職務，因此新竹市長一職，由新竹市原副市長邱臣遠代理迄今。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

