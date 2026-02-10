最新／高金素梅辦公室09:31遭搜 面對媒體全程噤聲

即時中心／顏一軒、許雯絜報導

檢調今（10）日清晨拂曉出擊，搜索立委高金素梅位於陽明山的住處，稍早北檢肅貪黑金專組的相關人員已前往她在青島二館的國會辦公室執行進一步搜索；至於是涉違《反滲透法》、《國安法》或《貪污治罪條列》，仍待進一步釐清。





據了解，約6至7名檢調人員搭乘2台車，已於9時31分抵達高金素梅的國會辦公室進行搜索，面對記者詢問，「請問是違反《反滲透法》的部分嗎？是接到來自國安局的情資嗎？有找到高金素梅嗎？」等問題，皆不發一語，快步開門進入她的辦公空間內。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

