最新／高鐵台南站「驚傳旅客落軌」 後續營運受影響

即時中心／林耿郁報導

最新消息，高鐵1307車次，今（13）日10:44抵達台南站時，有旅客因不明原因衝撞列車，之後落入軌道。站方人員立即啟動相關安全防護措施，並通報消防、醫護人員到場協助，目前全案已交由鐵路警察調查中。

高鐵公司表示，受此落軌事件影響，1307車次後續台南-左營營運取消，以配合進行事件調查，並安排車上乘客，轉搭後續列車繼續行程；部分列車並將進行運轉調度，可能有所延誤，造成不便，敬請旅客見諒。

高鐵重申，為進一步提升旅客候車安全及列車整體營運效率，防止旅客及物品掉落軌道意外發生，斥資25億元進行全線車站月台門工程，預計2028年全線完成月台門設置。

