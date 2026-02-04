即時中心／林韋慈報導

今（4）日凌晨，高雄市前鎮區一處大樓發生憾事，一名大樓管理員在地下室機械車位升降平台發現一名全裸女性倒臥其上，經通報警消到場確認已明顯死亡，身分為該大樓約30歲的女租戶，身上疑似瘀青，詳細死因仍待進一步調查釐清。

警方表示，管理員於凌晨聽見地下室傳出異常聲響，前往查看時，發現該名女子倒臥在機械車位升降平台上，隨即通報警消。救護人員趕抵後，確認女子已無生命跡象。

初步調查顯示，現場未發現明顯打鬥痕跡或外力介入跡象；至於女子被發現時衣著狀況及身上疑似有瘀青痕跡，警方已列入調查重點。鑑識人員已到場採證，並依規定報請檢察官相驗，以釐清確切死因及事發經過。

廣告 廣告

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：最新／高雄女租戶全裸亡！管理員聽聲響查看 倒臥停車場機械升降平台

更多民視新聞報導

今年第2號颱風有望生成！專家曝後續推測路徑、影響

苗栗男子持刀襲警遭開槍！波及路人釀3傷 民眾氣罵：別救他

快訊／苗栗苗南市場隨機砍人！警頭部遭砍2刀 兇嫌胸口中彈

