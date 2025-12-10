最新／高雄檳榔攤68歲女老闆倒血泊 男喊「這1句」拎刀逃跑

即時中心／林韋慈報導

今（10）日上午7時許，高雄鳳山區光遠路一家檳榔攤，驚傳一名男子持刀朝老闆娘身上狂捅，老闆娘跌坐血泊中，傷勢嚴重。路人聽聞求救聲後上前關心，驚覺男子手中還緊握利刃，嘴裡還念念有詞，用台語喊了一聲「還不趕快拿出來！」，男子事後落網，警方已介入調查中。











目擊者表示，男子回過神，發現事跡敗露，先是狠瞪目擊者，接著鑽入巷內逃跑，犯案兇刀則丟棄在水溝內。

警方獲報火速到場逮捕嫌犯，而老闆娘則傷勢嚴重，當場失去生命跡象。警方已拉起封鎖線，初步了解事件起因為債務糾紛，詳細案情有待進一步釐清。

