快新聞／鳳凰1940登陸秒崩解 2030颱風警報解除「已成熱帶性低壓」
即時中心／徐子為報導
輕颱鳳凰於今（12）晚7時40分在屏東恆春半島登陸，不過，氣象署指出，由於鳳凰颱風已減弱為熱帶性低氣壓，已於今晚8時30分解除颱風警報。
根據氣象署資訊，鳳凰颱風今晚8時位於鵝鑾鼻的北北西方約10公里之處，以每小時31公里速度，向東北進行，中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。
林秉煜表示，鳳凰颱風已於今晚7時40左右於屏東縣恆春鎮登陸，並於晚間8時減弱為熱帶性低氣壓，預計未來向東北移動，對台南以南、台東及恆春半島的影響程度已降低，並同時解除海、陸警報，並同步發布熱帶性低氣壓特報，這也是鳳凰颱風警報最後一次報告。
林秉煜提醒，今晚至明日台灣附近各沿海有3至5米浪高並有長浪，尤其北部沿海將有6米左右浪高，前往海邊活動請注意安全。
鳳凰颱風這次為台灣帶來的雨勢與路徑走向。（圖／民視新聞網）
