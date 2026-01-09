即時中心／徐子為報導

台南市長黄偉哲今（9）日宣布，今年9月起「營養午餐全面免費」。

不過，黃偉哲強調「這是想要的」，而非需要的政策，並進一步指出，所謂「想要的」是別人有、我也要有。主因是台北市的倉促未排富，造成其他縣市壓力，失去公共政策理性討論機會。

黃偉哲說，這是政治上「一個潘多拉的盒子被開啟」，並指控北市帶頭，因為市長要連任十一月份要選舉，結果在九月份開始實施，這背後的動機是昭然若揭。

黃偉哲昨天才指出，營養午餐是否免費，並非單一福利措施的選擇問題，而是涉及整體財政結構與資源分配的嚴肅課題。他強調，台南市財政自給率偏低，每一分錢都必須精打細算，若中央未能提供相對補助，地方財政勢必承受極大壓力，市府必須審慎思考排擠效應，評估哪些市政項目將因此受到影響。

廣告 廣告

原文出處：最新／黃偉哲宣布「台南營養午餐全面免費」 六都剩新北未跟進

更多民視新聞報導

黃偉哲怒嗆炫富！北市「營養午餐免費」政策慘挨轟 蔣萬安這樣回

營養午餐免費全台縣市陸續上車 陳亭妃喊台南不能落後：主政立即補齊缺口

挺宜蘭！絕不取消教育福利 林國漳允諾「吃飯、讀冊免錢」全面延續

