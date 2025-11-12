最新！黃明志「暫無犯罪證據」涉謝侑芯命案 11/13將獲釋

黃明志(左)捲入謝侑芯(右)命案。取自兩人IG



馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯陳屍飯店命案，兩度延扣後，據《中國報》晚間最新報導，馬來西亞總檢察長丹斯里莫哈末杜蘇基今晚（12日）表示，目前暫時沒有證據顯示黃明志涉及謝侑芯命案，黃明志11/13日將在警方擔保下獲釋。

《中國報》報導，丹斯里莫哈末杜蘇基指出，捲入謝侑芯命案的大馬歌手黄明志明天（11/13）將在警方擔保下獲釋，也稱為口頭保釋。

強調截至目前，警方的調查報告未見任何將黄明志與謝侑芯死因聯繫起来的線索。丹斯里莫哈末杜蘇基進一步說明「我們指示（警方）進一步調查本案，到目前為止，没有證據顯示嫌犯涉及致死死者。」

廣告 廣告

42歲歌手黃明志捲入謝侑芯命案，11/5遭警方延扣6天協助調查，11/10期滿二度被延押，限期3天，預計本周四（13日）期滿。黃明志的委任律師鄭清豐曾經提到黃明志的身心狀態，轉述黃明志強調自己與謝侑芯命案無關，感到無辜。

此外，黃明志延扣期間，謝侑芯家屬代表11/10應警方要求，呈上行李箱及2支手機，據悉這些物品是警方先前完成調查後，交還給謝侑芯家屬的物品，如今，警方再度要求家屬呈交相關物品，家屬只好再從台灣寄至大馬。

根據黄明志口供，他在10月22日下午1時40分與謝侑芯正在討論影片拍攝內容，期間，謝侑芯說想稍微沖洗一下，於是進了廁所，但30分鐘過了他都沒聽到水聲，他認為有異於是進入廁所，發現謝侑芯躺在浴缸內早已氣絕身亡，他曾經嘗試向她施以心肺復甦術急救，但未果，急忙找救護車。

謝侑芯家屬委任律師陳俊達也表示過家屬的心情，指出目前最關心的是釐清這起命案的真相；其次希望外界能尊重逝者維護其名譽，也盼整個調查過程能在公平、公開與透明的原則下進行。

謝侑芯好友、網紅雪碧（方祺媛）上月30日在臉書發文哀悼，透露謝侑芯死訊。謝侑芯享年31歲，死訊傳出不久後，大馬媒體爆出事發當下馬來西亞歌手黃明志也在場，被警方當場逮捕，且從他身上搜出9粒疑似毒品的藥丸；對此黃明志否認吸毒。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

發稿時間21:10 更新時間21:18

更多太報報導

吳亦凡驚傳死在獄中 「滿足不了大哥」死因3說法瘋傳！官方開鍘狂刪文

逼12歲女兒日本賣淫！29歲狠母在台灣也性交易被捕 現況曝光

柬埔寨太子集團「嬌點」豪乳特助15萬交保 學經歷曝光「當過卡達空姐」