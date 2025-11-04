最新／黃明志「現身」？PO照喊：我不會逃

娛樂中心／綜合報導

捲入謝侑芯命案並遭馬來西亞警方通緝的歌手黃明志（Namewee），在外界猜測其行蹤之際，於今（5）日凌晨在 Instagram 發文與限時動態現身，證實本人已從新山抵達吉隆坡，並前往警局報到。

黃明志在貼文中寫道：「剛從新山到了吉隆坡，稍早前已經跟警察約了時間到警察局報案以及報到。現在已經抵達警局了，接下來我會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代。」他強調自己並未潛逃，表示：「我不會逃，之前七次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。」。

黃明志「神隱2天」遭通緝！IG現身喊話將投案：我不會逃。（圖／翻攝畫面）





在同步發布的限時動態中，黃明志戴著毛帽、口罩下拉，身穿條紋上衣自拍，背景為夜色中的吉隆坡街景，燈光閃爍、氣氛低調。他神情嚴肅，語氣冷靜，似乎意在對外證明「人已現身」。這是黃明志遭通緝後首次親自出面說明。貼文曝光後，短時間內吸引大量留言與轉發，不少網友留言「願真相早日釐清」、「希望他平安」。

馬來西亞警方日前指控黃明志涉入謝侑芯命案，並指出其體內驗出多項毒品反應，隨後發布通緝。如今他親自現身報到，案件後續進展仍待警方公布。













