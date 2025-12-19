最新／黑色星期五！桃園男台北暴走釀2死8傷 誠品南西店：今晚停業

即時中心／顏一軒報導

今（19）日下午5時24分，一名27歲張姓逃兵通緝犯，戴著防毒面具至北捷板南線M7出口外扔擲煙霧彈，造成1人OHCA、1人受傷，隨後轉往北捷淡水信義線中山站，持長刀隨機攻擊路人，並衝進誠品南西店，從1樓狂砍到4樓，不明原因從高處墜落後畏罪輕生不治，此次事件共造成2人死亡、8人受傷；而誠品稍早已宣布，今晚停業。





北檢指出，有關M7出口遭丟擲煙霧彈案件，本署已指派專責主任檢察官曾揚嶺及檢察官黃冠中趕赴現場並指揮轄區中正第一分局積極偵辦，全力追緝兇嫌到案。

台北市中正一警分局說明，北捷M7出口外，今日下午5時24分，民眾報案稱有人丟擲煙霧彈，經中正一分局忠西所長賴何杰到場，發現地上遺留多顆煙霧彈殘骸，57歲余姓民眾受傷倒臥在地，隨後通知救護車到場，送至台大醫院治療。

另據了解，來自桃園的張姓男子，因涉嫌逃兵已於今（2025）年7月遭到檢警通緝；不過，國防部稍早發布聲明澄清，台北車站隨機傷人嫌犯，非現役軍人。





