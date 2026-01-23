即時中心／廖予瑄、黃彥翔報導

今（23）日下午3時許驚傳三立的採訪車撞進台北市南京東路二段的彰化銀行吉林分行內，造成3人重傷、7人輕傷。這場驚悚車禍也吸引附近路人圍觀，並讓銀行內的行員們都嚇了一大跳。如今，採訪車撞進銀行瞬間的監視器畫面也曝光，可以從畫面中看到，隨著巨大的撞擊聲響起，銀行的外牆及樓梯剎那間被撞毀，門外的行人也被撞飛在地，站在銀行內的保全聽見動靜也嚇得趕緊跳開，躲過一劫。短短12秒的影片，卻令人怵目驚心。

廣告 廣告

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：最新／12秒驚悚畫面曝！三立採訪車撞彰銀釀10傷 保全急跳開「逃過一劫」

更多民視新聞報導

三立採訪車出事了！暴衝撞彰銀釀10傷 民眾渾身血躺擔架畫面曝

慘遭三立採訪車暴衝狂撞！彰銀最新聲明曝光

抓到了！國民黨挨轟「介入綠營台南初選」 謝龍介竟回：之前確實有

