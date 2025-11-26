最新／23:12台灣東部海域規模4.8地震 最大震度4級
首次上稿：11/26 23:17
更新時間：11/26 23:26（更新內文）
即時中心／顏一軒報導
今（26）日晚間23時12分，台灣東部海域發生規模4.8地震，最大震度花蓮縣太魯閣、宜蘭縣南澳4級。
中央氣象署表示，今晚23時12分，台灣東部海域發生規模4.8地震，震央位於花蓮縣政府東北方34.1公里，地震深度34.6公里，屬於淺層地震。
各地最大震度，花蓮縣太魯閣、宜蘭縣南澳4級；花蓮縣花蓮市、南投縣合歡山、台中市梨山2級。
