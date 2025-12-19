即時中心／顏一軒報導

來自桃園楊梅的27歲男子張文，今（19）日傍晚戴著防毒面具，接連在台北車站M7出口外、中山商圈與誠品南西店丟擲煙霧彈、持長刀隨機攻擊，至少已造成3死、7傷，行兇的張男犯案後畏罪墜樓不治，誠品南西店晚間已緊急宣布停業；張男位於楊梅的老家，出現大量員警在門口戒備，他的父母晚間6點多也已被載走，惟因警方現階段並未持搜索票，因此不能入內進行詳細調查。





據了解，此次駭人聽聞的兇殺案發生後，桃園楊梅警分局已有大量員警前往張男的老家戒備，但因警方未取得搜索票，無法進入搜索；張男的桃園老家是他父母所登記的戶籍地，至於他在台北市中山區的租屋處，據傳員警入內搜索後並未發現遺書。

張文已很久並未返回桃園老家，雙親不太清楚兒子的動向，他今（2025）年7月因教召未到、涉犯《妨害兵役治罪條例》遭桃檢發布通緝時，員警曾親自登門找人。

案發後，約莫晚間6時許，有車輛進入載走張文的父母，但不確定是否為警方，目前張男的桃園老家是無人的狀況。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：最新／3死7傷！桃園男台北大開殺戒後身亡 警方趕赴楊梅老家戒備

