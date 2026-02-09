最新／78歲黎智英被控「勾結外國勢力」今遭判20年 《港版國安法》首判決

黎智英被控「勾結外國勢力」今宣判。圖／《鏡週刊》資料照

現年78歲的香港媒體大亨黎智英，被指控《國安法》中的「串謀勾結外國勢力」、「串謀發布煽動刊物」等罪，將在今（9日）上午10時宣判，黎智英遭判20年。

這起高等法院案件移師西九龍裁判法院審理，除了黎智英外，另外8名被告的刑期也會於今日宣判，包括張劍虹、陳沛敏、羅偉光等6名時任《蘋果日報》高層，以及重光團隊成員李宇軒和陳梓華。他們先前各承認一項「串謀勾結外國勢力罪」，其中5人以汙點證人身份作供。

其餘人的判決為：張劍虹被判囚6年9月，陳沛敏被判囚7年，羅偉光被判囚10年，林文宗被判囚10年，馮偉光被判囚10年，楊清奇被判囚7年 3月。陳梓華被判囚6年3月，李宇軒被判囚7年3月。

黎智英今精神不錯 妻兒到場旁聽

據《香港01》報導，黎智英的妻子李韻琴、黎的兩名兒子黎見恩和黎耀恩、天主教香港教區榮休主教陳日君樞機和被告陳沛敏的丈夫、《立場新聞》前總編輯鍾沛權今到庭旁聽。黎智英今天穿上米色外套，精神不錯，面露笑容，並不時向旁聽人士隻手作揖。

本案也是《香港國安法》實施後，首宗以「勾結外國勢力」罪名來審判的案件。根據香港國安法，勾結外國勢力罪的刑罰分為兩級，界定為「罪行重大」者，可判處10年以上或終身監禁；其他可被判處3年以上、10年以下監禁。



