台北知名餐廳「茗香園冰室」及「東引快刀手」的2位負責人，涉嫌以自創的第三方支付平台「HEROPAY」替線上非法博弈網站和詐騙集團洗錢，金額高達259億元，並從中非法獲取5億元。日前檢警攻堅位在內湖的「洗錢水房」，並逮捕茗香園老闆羅以翔等35人。今（5）日台北地檢署偵結，依《洗錢防制法》等起訴35人，並對羅具體求刑9年6月，技術人員、幹部則是求刑5至6年不等徒刑。稍早，羅以翔及「東引快刀手」的負責人黃秀蓉遭移審台北地方法院；其中，黃被法官諭知以20萬元交保，限制住居、出境海，並實施科技監控。

最新／HEROPAY跨國洗錢306億 「茗香園」、「東引快刀手」2負責人移審北院

「東引快刀手」的負責人黃秀蓉遭移審台北地方法院，並被諭知以20萬元交保。（圖／民視新聞）









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：最新／HEROPAY跨國洗錢306億 知名餐廳「茗香園」老闆遭起訴求刑9年半

