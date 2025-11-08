最新／IPAC演說驚艷歐洲議會 蕭美琴明晨6時返抵國門發表談話
即時中心／顏一軒報導
副總統蕭美琴7日下午在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾（Brussels），應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）於歐洲議會舉辦之年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，備受全球矚目。對此，總統府公共事務室今（8）日發布消息指出，蕭美琴預計於明（9）日上午6時許搭機抵達桃園國際機場國賓門，外交部政務次長吳志中將前往接機，蕭副總統將在國賓門簡短發表談話。
蕭美琴在林佳龍的陪同下低調搭機飛抵比利時首都布魯塞爾，在全球立法者大會發表「突破性演說」（a breakthrough address），隨後IPAC也在X平台上發文證實這項重大消息，並強調這是台灣政府高層首次在外國國會發表演講，被視為是我國外交突破以及與歐洲議會外交關係的重大里程碑。
蕭美琴在演說中表示，感謝IPAC讓她有榮幸在歐洲議會發表演說，這對台灣人民的意義重大，她一直感受到與IPAC之間的特殊情誼，「正是因為我們共同致力於捍衛民主價值與維護和平，把大家凝聚在一起，我帶來台灣人民的問候，我不僅是以政府代表的身分站在這裡，也是為一個深切認同理想的社會發聲，這些理想正是全球各國民主國會的核心動力」。
蕭美琴提到，在一個日益分裂的時代，且伴隨著動盪與威權主義抬頭，此次聚會確認了一項重要事實，就是即使相隔遙遠的民主國家，也並非孤立無援；在價值、面對挑戰時都不孤單，最重要的是，在採取行動的責任上也並非單獨承擔。
她說，「台灣與歐洲或許在文化或歷史上存有差異，但我們的夥伴關係紮根在彼此立足的共同基礎之上，我們是重視公開討論的多元社會、承擔責任的治理、公平的選舉與信仰及言論自由，我們相信真理不應被演算法或專制統治者支配，也相信國際規則不該被任意更改，它是和平共處的根基」。
蕭美琴指出，「歐洲在槍火中捍衛自由，台灣則在壓力下建立民主，這些不同的歷史，促成我們對和平、尊嚴、韌性的共同承諾，我們的民主並不完美，但它們是開放的，而且不會噤聲批評，而是讓批評成為改革的導向，他們不畏懼透明，而是要求透明，不要求對強人效忠，而是對法律與人民忠誠，作為民主國家，我們相信自由的政經體制能帶來繁榮與成長」。
最後，蕭美琴表示，自由促進創新、公平且開放的貿易促進合作，這些都是台灣的座右銘，它們也是民主國家追求安全及進步的「戰略錨點」（Strategic anchors）。
