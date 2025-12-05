最新／PAZZO老闆廖承豪烙人打運匠遭抵制 背後「藏鏡人」遭拘提

即時中心／林韋慈報導

上櫃公司美而快董事長廖承豪，上（11）月搭計程車與姓計程車司機發生爭執，因不滿司機報案後驗傷，二度糾人到醫院圍毆運將，日前以100萬交保。檢警查出，廖承豪案發前曾撥打一通電話給天道盟主「鐵霸」曾盈富，今天拘提曾到案，詢後移送台北地檢署複訊，讓案情再度擴大。





曾盈富與胞弟曾盈進被控各成立5家公司，名義上為貿易、科技或投資控股，卻以企業網路銀行、第三方支付機制替博弈網站洗錢，5年來經手9億元，刑事局今年8月搜索拘提曾盈富到案，訊後交保，均限制出境、出海，並施以電子監控。



廖承豪出身於知名的台北五分埔成衣商圈，以國中學歷白手起家，創立PAZZO等數十個網路原生女裝品牌，集團旗下品牌會員數超過 280 萬人。他於2018年入主友銓電子，將其更名為「美而快」，被財經媒體譽為台灣女裝電商龍頭。近年更積極擴大版圖，跨足實體店面UR LIVING、行動支付等多項產業，近期甚至跨足醫美產業。

因此次暴力事件，有網友發起抵制清單，昨日已可看見美而快旗下品牌UR LIVING店面昨晚七點空無一人的照片。美而快旗下擁有多個時尚美妝品牌，包括PAZZO、女裝品牌MEIER.Q、 Mercci22、mouggan、CHENN CHENN等，甚至有投資的餐飲品牌、醫美診所。



美而快集團董事長的太太楊雅筑今（5）日也發聲明道歉，她表示，「因為我先生的個人行為，我想真心地說一句，對不起。」並強調，對受事件影響的人深感抱歉，包含品牌團隊、夥伴、顧客等，相關事件已交由法律程序處理，會尊重司法調查並靜待調查結果，此前將不再回應任何細節。





PAZZO總監楊雅筑。（擷取自美而快官網）





