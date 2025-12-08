最新2026台北市長選戰民調出爐！吳怡農：台北應該更積極

2026年台北市長選舉，各界關注民進黨將推派誰與現任市長蔣萬安對決，最新民調顯示，積極爭取參選的吳怡農僅獲24%支持，大幅落後蔣萬安，同時蔣萬安也拿下59%的施政滿意度。對此，吳怡農表示，台北有很多優勢，儘管近年沒有太多實質的改變，大家普遍還是會覺得台北很好，但台北應該要更積極。

吳怡農。（圖／中天新聞）

根據TVBS民調中心今天公布的最新民調顯示，若蔣萬安對決王世堅，蔣萬安支持度55%，領先王世堅的31%；若民進黨推派吳怡農參選，61%支持蔣萬安，24%支持吳怡農，雙方差距37個百分點；若民進黨由鄭麗君角逐，蔣萬安支持度為62%，鄭麗君的支持度為24%，雙方差距38個百分點；若民進黨推派沈伯洋參選，64%支持蔣萬安，22%支持沈伯洋；若民進黨由林右昌角逐，65%支持蔣萬安，19%支持林右昌。

廣告 廣告

另外，對於台北市長蔣萬安上任至今近三年來的施政表現，有59%台北市民表示滿意，較就任兩年時的54%提升5個百分點，是歷次調查高點；不滿意的比例增加9個百分點至25%，16%沒有表示意見。

蔣萬安。（圖／中天新聞）

對此，吳怡農表示，從這些數據看得出來，台北有很多的優勢。儘管近年沒有太多實質的改變，大家普遍還是會覺得台北很好，可是台北應該要更積極。他認為，現在去搶輝達的功勞沒有意義，因為如果輝達本來要去其他地方設總部，最後因為政府的努力，而選擇了台北，不管是地方還是中央促成，我們都應該給予肯定。可是如果這是人家本來就要做的事，那還列為政績，是不是太不認真了呢？

吳怡農指出，對小紅書的發言，更顯示蔣萬安保守的性格，小紅書拒絕配合警方打詐，去函也已讀不回，所以政府選擇保護用戶，身為首都市長，他應該告訴我們，如果不同意政府的做法，他認為應該怎麼做，才能更有效地保護市民？「這是我想知道的。」

沈伯洋也被提及參選台北市長，不過他本人否認會參選。（沈伯洋國會辦公室提供）

本次調查是TVBS民意調查中心於 114 年 11 月 27 日至 12 月 4 日晚間 18：30 至 22：00 進行的調查，共接觸 1,256 位 20 歲以上台北市民，其中，拒訪為 250 位，拒訪率為 19.9%，最後成功訪問有效樣本 1,006 位，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1 個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等項目進行統計加權處理。調查經費來源為 TVBS。

延伸閱讀

台北市長最新民調出爐！中立選民、中正萬華出現震撼變化

喊對不起兒子賴瑞隆道歉「哭了」！網狂酸：哭什麼哭沒出息

王世堅要上擂台了？ 嗆簽生死狀決鬥！游智彬正式接戰