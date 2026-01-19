最新2026新竹市長選戰民調出爐！高虹安獲41.96%支持居冠

新竹市長高虹安在助理費案二審判決大逆轉後復職，今年的九合一大選將爭取連任，國民黨也表態禮讓不推人選，引發討論。最新民調顯示，高虹安以41.96%的支持度，力壓各陣營的潛在人選。

新竹市長高虹安。（圖／翻攝高虹安臉書）

《鉅聞天下新聞網》今天公布新竹市長選戰民調，結果顯示，當被問及「新竹市長選舉，請問您目前傾向支持哪一個市長候選人？」，有41.96%的民眾回答支持高虹安，林志潔24.38%，高嘉瑜與王婉瑜都獲得5.74%的支持，何志勇支持度3.89%、施乃如3.18%、楊玲宜2.39%；但仍有10.87%尚未決定，1.86%表態都不支持或不會去投票。

廣告 廣告

在政黨認同的部分，藍綠和2022年10月時相較均呈現下滑趨勢，民進黨支持度從30.19%下滑至28.98%，下跌1.21個百分點；國民黨則從20.41%下滑至16.7%，下跌3.71個百分點。另一方面，民眾黨由5.54%上升至15.64%；時代力量則從0.78%上升至2.74%。

另外，對於高虹安和代理市長邱臣遠的施政表現，民調顯示，有51.86%民眾表示滿意（非常滿意19.88%，滿意31.98%），不滿意48.14%（非常不滿意28.09%、不滿意20.05%）。

林志潔。（圖／中天新聞）

本次調查是由《鉅聞天下》委託，皮爾森數據負責執行，經費來源為鉅聞天下新聞網。針對新竹市年滿20歲以上之網路人口，從2026年1月6日至2026年1月11日，共計進行6天，當中有效樣本為1,218份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.81%以內。抽樣方法採用網路主動發放調查方式，透過資料管理平台（DMP），在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性。同時針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對方式，結合問卷題目設計做雙重認證，確保資料正確性與可靠性。透過轉傳分享問卷、重複填答，以及各種不符合隨機抽樣條件之樣本，皆不屬於有效樣本。樣本代表性與加權則採用比率估計法，母群體參數依內政部公布2025年11月民眾年齡、性別、戶籍資料，結合皮爾森數據DMP修正網路人口特徵值，逐項重複進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致。

延伸閱讀

柯文哲營養午餐「騙票」說 楊植斗喊話：別成2028藍白破局推手

「苛薄嘴賤」！秦慧珠火大開轟柯文哲：請自重

媒體人分析柯文哲危險發言 直言藍白合關鍵在基層民意