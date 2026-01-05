最新2026新竹縣長民調！徐欣瑩37.2%小贏鄭朝方35.1%

2026年新竹縣長選戰將至，國民黨內仍在進行整合，立委徐欣瑩、副縣長陳見賢均有意角逐。最新民調顯示，若民進黨派竹北市長鄭朝方出戰，徐欣瑩以37.2%的支持度微幅領先鄭朝方的35.1%；陳見賢則以33.3%的支持度，落後鄭朝方的38.3%。

徐欣瑩。（圖／中天新聞）

根據《美麗島電子報》公布的最新民調顯示，若不考慮政黨，誰最適合擔任下屆新竹縣長，有43.8%民眾選擇鄭朝方、徐欣瑩39.9%、陳見賢27.7%，未明確回答的有29.7%。

若國民黨由徐欣瑩與民進黨的鄭朝方對決，徐欣瑩獲得37.2%的支持度，鄭朝方 35.1%，有19.0%未明確回答；若國民黨派出陳見賢對決鄭朝方，陳見賢獲33.3%支持度，鄭朝方38.3%，另有19.1%未明確回答。至於國民黨內互比的部分，徐欣瑩以40.2%的支持度贏過陳見賢的28.6%。

陳見賢。（資料照／中天新聞）

對於新竹縣長楊文科7年以來的整體施政表現，有58.4%民眾表示（很滿意14.2%，有點滿意44.2%），不滿意31.4%（有點不滿意20.4%，很不滿意11.0%），未明確回答10.2%。

該民調也詢問民眾，下一屆新竹縣長選舉可以給國民黨繼續做縣長，或是可以換成民進黨做做看，結果顯示，41.6%民眾希望讓給國民黨繼續做縣長，「換民進黨做做看」則有31.0%，未明確回答的有27.4%。

鄭朝方。（圖／中天新聞）

本次民調委託單位為美麗島電子報。調查時間為2025年12月30至31日與2026年1月2日。調查規劃由戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查方法是由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（CATI）。本次民調的調查對象是設籍在新竹縣，年滿20歲的民眾。抽樣設計以中華電信公司新竹縣住宅電話簿為基礎建置的電腦資料庫為抽樣架構，經「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）後，為避免未登錄電話號碼的家戶無法被抽中，在抽取電話門號後由CATI系統主機進行撥號時，再藉由「隨機跳號」方式（random-digit-dial, RDD）替換該門號的末2碼，做為實際撥出的電話門號。樣本規模為成功完訪1068人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。樣本檢定採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數依據新竹縣政府民政處公布2025年12月民眾性別、戶籍行政區、年齡資料，與2024年12月民眾教育程度等特徵，逐項反覆進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致（指檢定結果未達顯著水準p-value<0.05），此時整體樣本可視為具有代表性。

