最新22個菜市場名字出爐！ 家長崩潰：3個孩子全中

位於桃園龍潭的小人國主題樂園近期推出「點點名，點到就免費」優惠活動，從1月5日至25日期間，只要身分證件上的名字包含「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙」其中任一字，即可享有免費入園優惠。

符合資格者的同行親友最多2位，也能以490元優惠價入園，相較於成人票原價1050元，等同現省560元。

活動推出後，立即在週末假日引發排隊潮。1月17日及18日兩天，小人國湧入大批遊客，停車場一位難求，從入園購票處就開始大排長龍。

有民眾表示，光是買票就排了20分鐘才到隊伍一半，所有遊樂設施的等待時間都是1小時起跳。一位家長在社群平台上抱怨，現場人潮洶湧程度讓她以為來到迪士尼樂園，而非小人國。

小人國官方於18日上午10點20分在臉書粉專發布公告，證實目前進入園區車流量較大，建議遊客下午1點後再入園。有網友表示，從下交流道開始就在排隊，整個園區被擠得水洩不通。

這22個字被網友稱為「2026年版菜市場名」。許多家長發現，自己的孩子幾乎都有這些字，有人表示家中3個孩子全部符合資格。

一位民眾分享，女兒班上同學幾乎都有這些字，如果全班一起去，應該大部分都能免費入園。另有家長笑稱，在園區內一直聽到跟自家孩子一樣的名字，比在菜市場還要頻繁。

網友分析，這些字成為流行取名用字的原因，可能與近年算命師的建議有關。許多人表示，找算命師取名時，給出的建議字幾乎都在這22個字當中，特別是「沐」和「宸」兩字，在新生代孩童名字中出現頻率極高。

面對人潮問題，有遊客建議避開週末假日前往。考量到下週末接近春節假期，預估人潮可能會更加驚人。也有民眾認為，這類免費優惠活動雖然吸引人，但排隊時間過長反而影響遊玩品質，算下來並不划算。

