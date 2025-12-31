最新3大模式溫度走勢圖曝 周五「轉乾冷」最低溫挑戰10℃

跨年夜天氣濕涼，周五將有強烈冷氣團報到，氣溫下探10℃。示意圖，廖瑞祥攝



東北季風影響，今天（12/31）水氣增加，夜晚跨年天氣濕涼，元旦更是濕冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，根據歐洲、美國、德國3大氣溫走勢預測，幾乎可以確定強烈冷氣團周五到來，屆時將轉為乾冷，最低溫挑戰10至11℃。

歐洲、美國、德國預測模式顯示，強烈冷氣團將在周五報到。翻攝臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」

粉專分享近日溫度走勢預測，歐美德三大模式對未來幾天的溫度走向共識非常高，溫度最低點預測也相去不遠，以目前預報來看，強烈冷氣團影響的時序分別為：

今天至元旦：水氣增加，冷空氣陸續南下，北部、宜蘭漸轉濕涼，跨年後再轉濕冷，但中南部、花東這時候感受還不會太冷。

周五：強烈冷氣團主力抵達，北部、宜蘭白天濕冷，入夜後漸轉陰冷，其他地方則全面轉為乾冷天氣，最低溫將挑戰10至11℃。

周六至下周一：全台乾冷、放晴，但日夜溫差非常大，深夜低溫持續下探10至11℃。

「颱風論壇」指出，預計下週一白天後，這波強烈冷氣團減弱，但下一波冷空氣可能很快就到，須密切注意。

