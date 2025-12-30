最新TNCAP結果出爐》納智捷n7奪5星！TOYOTA YARIS CROSS、現代CUSTIN獲4星，「這韓系車」僅3星
交通部台灣新車安全評等（TNCAP）於周一（12/29）一口氣發佈四款車型撞擊測試結果，包含公費受測的現代汽車的TUCSON L、CUSTIN，以及自費測試的Toyota YARIS CROSS、LUXGEN n7純電休旅。
LUXGEN n7在此次TNCAP撞擊測試，獲得5顆星的優異評分。
至於現代汽車的CUSTIN，以及和泰車的TOYOTA YARIS CROSS，均獲得4顆星的評價，表現同樣不俗。
只是，現代汽車另一款車型TUCSON L，僅獲3星評價。
LUXGEN n7 LR獲5星評價 保護兒童表現優異
國產純電休旅納智捷n7本次自費送測，以LUXGEN n7 LR車款施測，在成人保護、兒童保護、行人保護、安全輔助4大項目，均獲得5顆星的高分評價。
在各項撞擊測試中，n7對於前後排乘客保護、座椅鞭甩測試，均獲得「優良」到「很好」的成績。唯獨在前方偏置撞擊試驗中，駕駛足部因其踏板位移過大，以致保護性能評為「差」，胸部保護性能評為「尚可」。
兒童保護部分，n7在各項碰撞測試的表現，均獲得優良評價。
現代TUCSON L 這原因 獲3星評價
此次公費測試的車輛現代汽車的TUCSON L，整體安全性獲得3顆星評價。其中，在兒童保護部分獲得55%的得分，僅獲3星。另在成人保護、行人保護部分，則是獲4星評價。
值得留意的是，TUCSON L在前方全寬撞擊試驗，各身體部位具有「優良」保護效果。
只是，後座乘客碰撞過程，胸部受到嚴重傷害，超過規定限制值，其保護性能評為「不良」。遭追撞時，後座因頭枕有效高度不足，易產生鞭甩效應受傷。
TOYOTA YARIS CROSS 獲4星評價
同樣是自費送測的跨界車款TOYOTA YARiS CROSS，由於在兒童保護僅獲得4星評價，讓整體星級僅4顆星。
不過在成人保護、行人保護、安全輔助均有5星優異表現。
YARiS CROSS的4大項撞擊測試結果，分別獲得優良至尚可的成績。只是，兒童保護部分，由於6歲兒童人偶的胸部保護，以及10歲兒童的頸部保護為尚可，但人偶因撞擊項前移動時，安全帶從肩上滑落，影響束縛效果，遭到扣分。
現代CUSTIN獲4星 成人保護「這原因」被扣分
現代CUSTIN整體成績為四星，主要是成人保護部分遭扣分，僅獲4星評價。其餘在兒童保護、行人保護、安全輔助，均獲得5顆星的優良評價。
現代CUSTIN在進行TNCAP四項撞擊測試時，前方偏置撞擊試驗後，駕駛右小腿因車室變形擠壓，致保護性能評為「不良」。
足部因其踏板位移過大，且踏板卡住，以及腳踏區破裂等，導致保護性能評為「差」。
納智捷n7奪5星 鴻華接手後能否適用？
值得留意的是，12月鴻華先進從裕隆手中買下納智捷，並以Foxtron的品牌在台推出車款。這次納智捷n7在TNCAP獲得5星好評，適逢企業所有權轉移，測試是否仍有參考性？
車安中心執行長周維果分享，國內合格證申請資格，國產車必須是實際製造者，進口車則是以代理商為申請者。譬如n7即是以裕隆汽車，因此，假設未來n7沒有變更生產地，即便納智捷負責人易主，依舊能適用。
周維果補充，未來即便車款品牌名稱有變更，但若製造商不便，且攸關安全的軟硬體部件未更改，車廠也可以向TNCAP提供資料，申請共用合格證，不需再重新補測。
只是，TNCAP也補充，2026年第二版規章上路，原本裕隆集團有表達，n7會再接受測試。後續隨品牌易主，會改由何種車款自費施測，仍待確認。
2026年第二版規章上路 增在地化測試
車測中心執行長周維果此前表示，TNCAP上路已3年，明年將升級第二版規章，大致有3項改變，第一是逐漸跟上EURO NCAP的標準，過去標準落後6年，隨第二版上路，將差距拉近至3年。
周維果說明，第二點是大幅提高分數標準，包含兒童保護項目、車輛安全輔助的星級標準，標準都大幅提高。譬如，兒童保護想獲得5星評價，標準從75%上升到80%、安全輔助想拿5星，標準將從50%提升到70%。
此外，也會針對在地化交通增加測驗項目，譬如車側的機車警示，AEB針對自行車的偵測，未來都會列入測驗範圍。
這家車廠「自費送測」最積極 TNCAP頒卓越參與獎
由於裕隆汽車積極參與TNCAP，除了依銷量公費測試的車款，裕隆依序自費送測了NISSAN All New X-Trail、Sentra、以及此次的納智捷n7，均是自費送測，獲得卓越參與獎。另包含台灣本田、國瑞汽車，同樣獲得參與獎。
裕隆汽車表示，集團旗下3款自費受測車型，在TNCAP撞擊測試均獲得佳績，是對裕隆汽車設計的肯定，也代表裕隆集團以人為本、安全至上的造車理念，汽車不僅是商業行為，更是無數家庭每天移動出行最佳夥伴，因此安全防護是基本配備與權益。
更多今周刊文章
星巴克買一送一「只限今天」！維也納風香醇那堤、濃萃義式厚那堤、太妃核果那堤都有？哪些咖啡享優惠？
解放軍突宣布圍台軍演！｢正義使命-2025」預告實彈射擊，一圖看台灣哪些區域被鎖定…總統府、民進黨回應了
100萬買0056、00878、00919均分還是獨壓最賺？這樣做翻倍逾200萬！2026存股煉金術
其他人也在看
資深藝人曹西平驚傳於住處離世 享壽66歲
消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...CTWANT ・ 9 小時前 ・ 74
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光
娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。民視 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力
以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 13
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝 醫示警：「4現象」要注意
藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 30
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 4
曹西平走了…他曾說「這一刻都忘不掉」 揭開藏了20年的心結！生前最深遺憾曝光
資深藝人曹西平於昨（29日）深夜傳出在家中辭世，享年66歲，消息曝光後震撼演藝圈。回顧曹西平的人生，他在犀利直率的外表之下，長年承受著一段鮮少被外界真正理解的痛楚——母親於2005年驟然離世，成為他此後20多年始終無法放下的心結。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 6
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 40
曹西平驟逝乾兒子無法領遺體！龍千玉再發聲 「已聯絡前夫授權處理」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導藝人曹西平昨（29）日被發現於三重家中死亡，享壽66歲，震驚演藝圈，身為前嫂嫂的龍千玉，得知消息後，悲痛發聲，提到她徹...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 5
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 8 小時前 ・ 4
陸軍演誰責任？網路投票「賴清德VS蔣萬安」94%網友怒表態
大陸解放軍今日宣布將展開「正義使命-2025」演習，綠營趁機開酸台北市長蔣萬安才剛從雙城論壇返回，大陸就宣布軍演。然而據中天政論節目《大新聞大爆卦》所做的網路民調顯示，高達94%網友認為總統賴清德近日受訪稱對岸「幾十年來沒有越雷池一步，是因為實力不到」，恐才是刺激軍演的主因。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 548
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 21
23歲健身女每週狂練6次「月經消失了」 醫師檢查驚呆：身體像50歲婦女
運動健身不僅能促進身體健康，也是不少人維持理想體態的重要方式，中國一名23歲年輕女子每週瘋狂鍛練6次，豈料卻導致她直接停經，甚至還出現嚴重失眠，檢查後被診斷體內雌激素數據「宛如50歲婦女」。對此，醫師建議一旦發生月經異常，就要暫停高強度的運動2~3個月，搭配飲食、作息，身體平衡才能迎回經期。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
曹西平獨居猝死！ 醫列4現象呼籲民眾要注意
藝人曹西平昨（29日）晚間被發現陳屍在家中，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲，這也顯示獨居者平時獨自在家所會遇到的問題，台北醫院神經外科主任丁賢偉曾分享4種可能讓人昏迷的原因，提供民眾平時自我檢視。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 10
元旦冷氣團殺到！「低溫5度」最冷時間點曝光 下波挑戰寒流
冷氣團一波接一波！氣象粉專天氣風險今（29）日表示，元旦起冷空氣增強，晚間強度將增強為大陸冷氣團等級，週四深夜至週五清晨最低下探11度，週五夜間至清晨近山區可能出現5度左右低溫。預計下週中後期有另一波冷氣團南下報到，其強度也是可上看強烈大陸冷氣團或是寒流等級，不過預報變動應仍大，請大家要做好防寒準備。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
蔡依珊曬28年前舊照！ 參加「NASA太空營」學霸青澀模樣曝光
紅豆食府千金、國民黨前副主席連勝文的妻子蔡依珊是理科學霸，近日她在社群網站分享兩張對比照，一張是1997年青少年時期，與同學們到美國參加「NASA太空營」的合影，另一張則是多年後同一群人再度聚首的近照，充滿情懷。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 10
冷到沒完沒了！恐有「2波寒流」凍探9度 最冷時段曝光
今（30）日東北季風將逐漸增強影響，水氣及雲量將增多，清晨各地氣溫偏冷，且西半部及花東受輻射冷卻影響，局部有10至13度低溫。天氣風險分析師薛皓天指出，週四起有一波強冷空氣，將成為今年第一波影響台灣的強烈大陸冷氣團；週五持續受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫普遍偏低，台北測站目前預報可達11度，為強烈大陸冷氣團等級，雖然預報仍有顯示達寒流機會。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
星宇年終縮水剩1個月內部爆炸鍋 長榮豪發6.5個月、非主管調薪2500元
疫後航空市場回溫，各家航空公司年終與調薪狀況備受關注。星宇航空去年（2024）年終為2個月、調薪約3.5%至5%，今年因營運環境變動、客運表現與去年不同，年終改為1個月、整體調薪約3%；長榮航空方面，去年年終約7個月、加薪約4%，今年則傳出年終6.5個月、非主管調薪2500元。兩家業者均表示，相關發放係依營運成果與未來布局通盤評估。華航則需等獲利結算完成，經董事會決議後定案。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 30
中國不演了！解放軍揭圍台實彈軍演目的：打斷台灣的「能源線」
即時中心／綜合報導2025雙城論壇甫結束，中國解放軍東部戰區昨（29）日一早突宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演，演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目。解放軍新聞平台今（30）日也發出專家評論，表示這次圍台實彈射擊軍演主要有三個特點，目的正是要打斷台灣的「能源線」。民視 ・ 5 小時前 ・ 105
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7