最新TNCAP結果出爐》納智捷n7奪5星！TOYOTA YARIS CROSS、現代CUSTIN獲4星，「這韓系車」僅3星

TNCAP公布最新測試結果，納智捷n7獲得5星評價。





交通部台灣新車安全評等（TNCAP）於周一（12/29）一口氣發佈四款車型撞擊測試結果，包含公費受測的現代汽車的TUCSON L、CUSTIN，以及自費測試的Toyota YARIS CROSS、LUXGEN n7純電休旅。

LUXGEN n7在此次TNCAP撞擊測試，獲得5顆星的優異評分。

至於現代汽車的CUSTIN，以及和泰車的TOYOTA YARIS CROSS，均獲得4顆星的評價，表現同樣不俗。

只是，現代汽車另一款車型TUCSON L，僅獲3星評價。

LUXGEN n7 LR獲5星評價 保護兒童表現優異



國產純電休旅納智捷n7本次自費送測，以LUXGEN n7 LR車款施測，在成人保護、兒童保護、行人保護、安全輔助4大項目，均獲得5顆星的高分評價。



在各項撞擊測試中，n7對於前後排乘客保護、座椅鞭甩測試，均獲得「優良」到「很好」的成績。唯獨在前方偏置撞擊試驗中，駕駛足部因其踏板位移過大，以致保護性能評為「差」，胸部保護性能評為「尚可」。

兒童保護部分，n7在各項碰撞測試的表現，均獲得優良評價。





現代TUCSON L 這原因 獲3星評價



此次公費測試的車輛現代汽車的TUCSON L，整體安全性獲得3顆星評價。其中，在兒童保護部分獲得55%的得分，僅獲3星。另在成人保護、行人保護部分，則是獲4星評價。



值得留意的是，TUCSON L在前方全寬撞擊試驗，各身體部位具有「優良」保護效果。

只是，後座乘客碰撞過程，胸部受到嚴重傷害，超過規定限制值，其保護性能評為「不良」。遭追撞時，後座因頭枕有效高度不足，易產生鞭甩效應受傷。





TOYOTA YARIS CROSS 獲4星評價



同樣是自費送測的跨界車款TOYOTA YARiS CROSS，由於在兒童保護僅獲得4星評價，讓整體星級僅4顆星。



不過在成人保護、行人保護、安全輔助均有5星優異表現。



YARiS CROSS的4大項撞擊測試結果，分別獲得優良至尚可的成績。只是，兒童保護部分，由於6歲兒童人偶的胸部保護，以及10歲兒童的頸部保護為尚可，但人偶因撞擊項前移動時，安全帶從肩上滑落，影響束縛效果，遭到扣分。



現代CUSTIN獲4星 成人保護「這原因」被扣分



現代CUSTIN整體成績為四星，主要是成人保護部分遭扣分，僅獲4星評價。其餘在兒童保護、行人保護、安全輔助，均獲得5顆星的優良評價。



現代CUSTIN在進行TNCAP四項撞擊測試時，前方偏置撞擊試驗後，駕駛右小腿因車室變形擠壓，致保護性能評為「不良」。



足部因其踏板位移過大，且踏板卡住，以及腳踏區破裂等，導致保護性能評為「差」。





納智捷n7奪5星 鴻華接手後能否適用？



值得留意的是，12月鴻華先進從裕隆手中買下納智捷，並以Foxtron的品牌在台推出車款。這次納智捷n7在TNCAP獲得5星好評，適逢企業所有權轉移，測試是否仍有參考性？



車安中心執行長周維果分享，國內合格證申請資格，國產車必須是實際製造者，進口車則是以代理商為申請者。譬如n7即是以裕隆汽車，因此，假設未來n7沒有變更生產地，即便納智捷負責人易主，依舊能適用。



周維果補充，未來即便車款品牌名稱有變更，但若製造商不便，且攸關安全的軟硬體部件未更改，車廠也可以向TNCAP提供資料，申請共用合格證，不需再重新補測。



只是，TNCAP也補充，2026年第二版規章上路，原本裕隆集團有表達，n7會再接受測試。後續隨品牌易主，會改由何種車款自費施測，仍待確認。



2026年第二版規章上路 增在地化測試

車測中心執行長周維果此前表示，TNCAP上路已3年，明年將升級第二版規章，大致有3項改變，第一是逐漸跟上EURO NCAP的標準，過去標準落後6年，隨第二版上路，將差距拉近至3年。



周維果說明，第二點是大幅提高分數標準，包含兒童保護項目、車輛安全輔助的星級標準，標準都大幅提高。譬如，兒童保護想獲得5星評價，標準從75%上升到80%、安全輔助想拿5星，標準將從50%提升到70%。



此外，也會針對在地化交通增加測驗項目，譬如車側的機車警示，AEB針對自行車的偵測，未來都會列入測驗範圍。

這家車廠「自費送測」最積極 TNCAP頒卓越參與獎

由於裕隆汽車積極參與TNCAP，除了依銷量公費測試的車款，裕隆依序自費送測了NISSAN All New X-Trail、Sentra、以及此次的納智捷n7，均是自費送測，獲得卓越參與獎。另包含台灣本田、國瑞汽車，同樣獲得參與獎。



裕隆汽車表示，集團旗下3款自費受測車型，在TNCAP撞擊測試均獲得佳績，是對裕隆汽車設計的肯定，也代表裕隆集團以人為本、安全至上的造車理念，汽車不僅是商業行為，更是無數家庭每天移動出行最佳夥伴，因此安全防護是基本配備與權益。





