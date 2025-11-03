最早啟動2026選戰！張銘佑開始站路口投入中正萬華市議員初選

節目中心／綜合報導

「台派戰鬥雞」張銘祐今在臉書上宣布「我，張銘祐，將投入台北市中正萬華區民進黨市議員初選。這是我人生中一個重大的決定，更是一次為理想與信念再出發的承諾。」

他表示，「正如這次參選以「台派戰鬥雞」為精神。因為「台派」，代表著台灣人世代努力的累積，象徵著我們共同的民主成果，更是凝視未來台灣的希望。從過去到現在，一直都在為這片土地戰鬥。就像一隻戰鬥雞——早起鳴叫、日夜護巢、不畏懼戰鬥、勇於發聲。我用生命守護摯愛的中正、萬華，以及台灣這個國家。」

「台派戰鬥雞」張銘祐今在臉書上宣布，將投入台北市中正萬華區民進黨市議員初選。（圖／翻攝自張銘祐臉書）

他透露，「我不是嬌生慣養的「飼料雞」，更不是害怕挑戰的「肉雞」，戰鬥雞另外一個音就是『戰鬥機』，銘祐在必要時會急速深升空戒備人民福祉。我會以行動實現人民的託付，讓大家看到真正的台派精神。中正萬華，是我重回初心、貢獻所有、全力戰鬥的地方。這片土地給了我力量，也讓我懂得政治的意義，那就是為人民發聲、替弱勢爭取、為公平而戰。」

他強調，「台北市政面臨許多挑戰：老屋健檢、都市更新、街友安置、兒童安全、公園活化……這些都是市民生活中最切身的議題。蔣萬安市長必須正視問題、面對需求，而不是讓市民繼續感受無力與冷漠。希望能夠有機會，代表大家進入議會，用力監督、用心服務。讓我們一起，守護這片土地的尊嚴，實現屬於台灣人的希望。」

