最早國運籤出爐！高雄五甲關帝廟抽到「中上籤」

生活中心／李明融報導

蛇年步入尾聲，台灣即將迎來充滿變動與希望的2026「丙午馬年」。高雄五甲關帝廟循例在農曆新年前，率先開出全台最早的國運籤。由關聖帝君降旨賜下的籤詩內容為：「丙馬奔馳景色新，午看造福照財神，年華處處芬甘露，樂業工商四海行」。廟方解籤指出，此屬 「中上籤」，預示上半年經濟強勁，同時也點出年底縣市長大選明確方向。

五甲關帝廟是全國唯一，透過筆生寫成籤詩，由關聖帝君開出國運籤。（圖／翻攝畫面）根據《自由時報》報導，高雄五甲關帝廟率先開出全台最早國運籤，透過筆生寫成籤詩，「丙馬奔馳景色新，午看造福照財神，年華處處芬甘露，樂業工商四海行」，馬年上半年有利，下半年平穩。報導指出，廟方表示，點出國運強勁且充滿變動，像駿馬奔馳迎來新局面，經濟亮眼揚中外更利世人，不過正逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」，廟方指出，馬年上半年國運強勁，像駿馬奔馳迎來新局面，經濟亮眼揚中外更利世人，不過正逢60年一遇的「赤馬紅羊劫」預計農曆3月至5月間需留意天災風險，農曆 6月則可能面臨國際局勢變化的衝擊，國人與政府應謹慎應對、動中求穩。

面對年底縣市首長大選，國運籤提醒秉持「和氣生財」、「同心知義理」的原則。（圖／民視新聞）

針對政府施政，國運籤詩中「午看造福照財神」強調造福於民的重要性。廟方提醒，政府在追求經濟數據增長的同時，應更注重積累福報，重點在於排解貧富差距、改善物價上漲等民生問題。特別是政策若能精準照顧基層、青年與弱勢族群，將是社會修復期的關鍵，民心回穩後，國運方能長治久安；面對年底即將到來的2026年縣市首長大選，國運籤提醒秉持「和氣生財」、「同心知義理」的原則，以保持內部和諧。

《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：高雄五甲關帝廟開出「最早國運籤」：上半年有利！「9字」揭年底大選走勢

