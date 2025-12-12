最旺財5星座夫妻組合！天蠍搭巨蟹上榜 第一名錢自己滾進來

記者鄭玉如／台北報導

有些人因個性互補，合作容易賺大錢。小孟塔羅雲蔚老師分享5個做生意會賺錢的夫妻組合，例如天蠍座與巨蟹座，一人負責策略，一人善於人情，做事更順利，還有牡羊座與獅子座，具有爆發力，業績很亮眼，一起做事常能在短時間創造高話題度。

第5名 天蠍座＆巨蟹座

天蠍座頭腦冷靜，看到機會立刻出手，絕不拖泥帶水，巨蟹座則是把人緣和客戶照顧好，長期客戶回流是他們的強項。天蠍座負責策略、巨蟹座負責人情，兩人分工合作，很多事情都能順利成事，遇到問題會坐下來談，不會互相甩鍋。合作久了，慢慢累積信任，賺錢越來越踏實。正所謂「同舟共濟」，兩人互補又可靠，做生意既有溫度也有獲利空間，錢自然滾進來。

第4名 雙子座＆天秤座

雙子座點子多又會說話，行銷、宣傳手到擒來，天秤座善於談判、處理人際，客戶關係維繫得好，合作案容易談成。雙子座很多想法與創意，天秤座幫忙拿捏美感和平衡，一搭一唱能夠變現創意。碰到衝突時，他們比較願意用溝通解決，不會冷戰。左右逢源是他們的優勢，同時能擴大市場和維持好口碑，生意做得又寬又穩，能當夫妻又能當合夥人，很有機會賺到持續收益。

第3名 牡羊座＆獅子座

牡羊座衝勁十足，喜歡先做再說，能帶動節奏；獅子座愛當主角，擅長吸睛和品牌表演，能把客戶吸引過來。兩人一起做事時，速度和舞台感都到位，常能在短時間創造高話題度。碰到問題也能快速決斷，不會拖延太久。只要別太愛面子吵起來，一鼓作氣把案子做完，業績就會很亮眼，爆發力強，適合要快速成長或需要高曝光的生意。

第2名 處女座＆金牛座

處女座擅長掌控流程、細節與品質，顧客能放心回購；金牛座負責資金和談判，會把帳面弄得漂亮。處女座維持內在品質，金牛座保證外在穩定獲利。處理問題時，他們喜歡把事情拆開來，一樣一樣解決。靠日常的紀律和耐心慢慢累積，生意越做越穩。長期經營下來，口碑和獲利會自然成長，踏實又可信，適合做長線、講品質的生意。

第1名 金牛座＆摩羯座

金牛座務實，花錢有分寸，會把日常運作打理好；摩羯座擅長擬定長期策略，知道何時該投資、何時該守住。兩人合作時，一人執行一人規劃，步步為營，風險控得好，收益慢慢累積。遇到市場波動時，他們會一起看數字、調整計畫，不會被情緒左右。一步一腳印的態度讓生意越做越大，客戶信任也會慢慢積累，穩健又有耐心，長期獲利非常可靠。

