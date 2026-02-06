最旺錢母是健康！翁立友公開過年招財心法

記者林政平報導／金曲歌王翁立友日前領軍豪記唱片同門師妹蕭玉芬、唐儷、林琇琪，一起現身年貨大街採買迎接金馬年。現場湧入大批熱情粉絲，氣氛熱鬧非凡。難得忙裡偷閒，翁立友陪著師妹們採購開運美食，笑說自己此行的任務就是「當搬運工」，負責幫大家扛戰利品。

迎來金馬奔騰的一年，翁立友星運、事業運同步走旺，演出邀約一路排到年底，更宣布馬來西亞個人演唱會一口氣連唱兩場。他笑說，今年把「健身」列為首要任務，「身體健康就是我最旺的錢母！」希望以最佳狀態迎戰滿檔行程。

師妹們同樣喜事連連。蕭玉芬開心分享，去年接下主持工作，順利完成心中三大演藝目標；唐儷則是歌唱事業與斜槓副業雙線並進，演出邀約已排到9月；林琇琪財運特別旺，大年初二就開工納財，還大方分享馬年趨吉避凶的私房小撇步。

談到自己的招財祕訣，翁立友透露，每到過年總有朋友送上錢母，讓他覺得格外幸運、年年都被財神眷顧。不過他也有一套自己的哲學：「身體健康、精神好、心情愉快，才是最好的招財方式。如果身體沒顧好，怎麼招財？健康就是自己的錢母！」

至於過年行程，翁立友計畫和好友相約打匹克球。他笑說，過年大家幾乎都是大魚大肉，自己反而想「逆向操作」，趁年假好好活動筋骨、儲備體力，用最清晰的頭腦迎接舞台。他也期許在金馬年持續保持「金馬奔騰」的動力，勇往直前、一路向前衝。

