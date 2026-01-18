即時中心／顏一軒報導

民進黨立委吳沛憶今（18）日分別在中正、萬華區舉辦「急救止血課」，邀請急救專業教官帶領民眾學習基本急救與止血技能。參與學員從小學生到70歲長輩，涵蓋幼年、青年、壯年到長輩，老中青幼共同學習、彼此支援，成為全民防衛最溫暖的最佳體現。





吳沛憶表示，前陣子台北市不幸發生隨機攻擊事件，也再次提醒社會，在突發危急狀況下，具備基本自救與互助能力非常重要；全民學習急救與止血，在關鍵時刻不僅能保護自己、也能幫助他人。

快新聞／最暖全民防衛！吳沛憶把急救課帶進社區 老中青幼共學守護彼此

吳沛憶今日分別在中正、萬華區舉辦「急救止血課」，邀請急救專業教官帶領民眾學習基本急救與止血技能。（圖／吳沛憶國會辦公室提供）

急救止血課涵蓋急救觀念宣導、止血帶及填塞止血訓練、心肺復甦術（CPR）及自動體外去顫器（AED）實作，讓學員實際操作，把技能真正帶回生活。

目前身兼立法院全民防衛連線會長的吳沛憶說，全民防衛的精神之一，是每個人都具備緊急應變能力。近年政府積極推動「全社會防衛韌性」、家戶發放《台灣全民安全指引》（小橘書），就是希望讓大眾更清楚如何應變與避難；其中，傷患處理與基本急救知識更是關鍵一環，也是本次課程核心內容。

她也進一步將全民防衛的整備擴大到動物夥伴，與專業團體共同催生《動物夥伴防災避難手冊》已於日前發布，深化「有準備，更安全」觀念，盼危機時刻來臨時，人與動物都能平安。

吳沛憶表示，感謝台灣急診醫學會、台北市消防局龍山、泉州分隊專業協助。她亦感謝萬華區青山里李昭成里長、中正區龍興里陳月容里長共同支持，讓急救知識進入社區。

最後，吳沛憶強調，急救不是少數人的專長，而是人人都能學會的技能，當更多人站出來學習，社區就更有韌性，城市、國家也更安全；未來她也會持續與專業團體合作，將急救教育帶進更多社區角落，讓自助互助、守護生命成為台灣溫暖的風景。





