最暖師兄任賢齊領軍 鼓鼓魏嘉瑩田中馬拉松選手之夜接力唱

〔記者陳慧玲／台北報導〕最近任賢齊對五月天阿信表達關切，在社群留言提醒阿信要照顧別人之前，也要自己先保重，被許多五月天粉絲封為最暖師兄，11月8、9日「2025台灣米倉田中馬拉松」將登場，其中8日晚上的「選手之夜」將在彰化縣景崧文化教育園區舉行「520心田中音樂節」，任賢齊也將領軍多組歌手接力獻唱。

連續多年任賢齊都出力相挺田中馬拉松，今年也不例外，他將領軍宇宙人、「鼓鼓」呂思緯、白安、魏嘉瑩、PALLAS帕拉斯等歌手在彰化田中集合，為田中馬拉松接力開唱，活動還將邀請任賢齊好友九孔擔任主持人。

鼓鼓對跑馬拉松相當有興趣，去年就曾參與「心田中音樂節」演出，他談到充滿人情味與農村特色的彰化田中，是他最喜歡的私房景點之一。魏嘉瑩對運動一向充滿興趣，平時也會向長年有跑步習慣的髮型師請教訣竅，學習跑步技巧。她還推薦自己的歌曲：「如果在跑步的時候覺得很累，就可以無限播放《我要把眼淚當汽水》。」

