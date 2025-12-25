最暖平安夜在高雄！韋禮安、鄭宜農壓軸開唱 高雄聖誕生活節五天湧40萬人 市集破1200萬營收

「2025高雄聖誕生活節」於昨（24）日在韋禮安、鄭宜農兩位重量級創作歌手的領銜開唱下，陪伴民眾度過幸福的平安夜，也為連唱五日的黃金週表演劃下完美句點。本屆高雄聖誕生活節在聖誕光環境、25組超強卡司及超過150攤特色市集等澎湃主題下，於上週六（20）至昨（24）日為期5天的主活動表演期間，總計吸引超過40萬人次的造訪紀錄，破歷屆新高。既使橫跨平常日，五天不打烊的市集買氣也從中斷，統計總營業額超過1,200萬元，更成功藉由「心願放大卡」的雙重回饋機制，將人潮導引至全市13家百貨與周邊商圈夜市。

廣告 廣告

「2025高雄聖誕生活節」包含光環境、超強卡司陣容、特色主題市集等單元，5天活動期間吸引超過40萬人次造訪。

首次登上高雄聖誕生活節的韋禮安，以溫暖聲線與細膩歌詞陪伴觀眾度過節慶夜晚。身為金曲獎常客的他，擁有多首代表作紅遍華語樂壇，創作實力備受肯定。演出中，韋禮安接連帶來〈珍妮佛〉、〈慢慢等〉、〈還是會〉、〈女孩〉、〈如果可以〉等經典歌曲，熟悉旋律讓現場不時傳來跟唱聲。

平安夜由韋禮安、鄭宜農壓軸獻唱，為「2025高雄聖誕生活節」劃下完美句點。

韋禮安在台上向觀眾送上平安夜祝福，直呼高雄非常漂亮，也笑說自己在聖誕節喜歡欣賞不同城市的聖誕樹，還特別分享自己當天穿著充滿聖誕氣息的毛衣，從雪人、星星到整體造型都呼應節日氛圍，卻沒想到高雄天氣依然溫暖，看到不少觀眾穿著短袖，忍不住打趣表示「很羨慕」，甚至笑說想和台下交換衣服。演出過程中，他也關心觀眾安全，提到稍早在車上收到地震警報，特別詢問大家是否平安，展現貼心一面。

平安夜由韋禮安、鄭宜農壓軸獻唱，為「2025高雄聖誕生活節」劃下完美句點。



鄭宜農於平安夜登上高雄聖誕生活節舞台，為活動最終日帶來深具力量的演出。2025 年推出第二張全台語專輯《圓缺》的她，此次演出中接連帶來〈圓缺〉、〈真罕得想起來〉、〈牽我〉、〈留佇咱的血內底〉等新作，並以經典歌曲〈千千萬萬〉作為收尾，細膩而堅定的歌聲，讓現場觀眾沉浸其中。鄭宜農在台上分享，這是自己今年的最後一場演出，笑說「覺得很爽」，真誠語氣引來台下掌聲，也有歌迷大聲直呼她「好美」，她則笑著回應感謝大家的支持。

「2025高雄聖誕生活節」包含光環境、超強卡司陣容、特色主題市集等單元，5天活動期間吸引超過40萬人次造訪。

談到能站上這樣的舞台，她表示非常開心來到高雄，也直言本次演出陣容相當精彩，笑說：「連我自己都想看。」羨慕高雄觀眾能在這樣的活動中盡情享受音樂。演出尾聲，鄭宜農送上年末祝福，表示無論哪一年，健康與平安始終是最重要的事，希望能把這份力量透過歌聲傳遞給大家，也期待 2026 年能在更多演出與大家相見。

「2025高雄聖誕生活節」包含光環境、超強卡司陣容、特色主題市集等單元，5天活動期間吸引超過40萬人次造訪。



大高雄市觀光商圈總會長王文雄表示，「高雄聖誕生活節」今年邁入第三屆，已成為各商圈引頸期盼的年度盛事，市集活動集結全市30個商圈的特色美食與代表商品聚集在中央公園，活動人潮更外溢到周邊六合夜市、新堀江商圈及中央公園商圈。

「高雄聖誕生活節」集結全市30處商圈的特色美食與代表商品，更透過「心願放大卡」換取商圈夜市券的機制，人潮外溢至周邊商圈，創造節慶衍生商機。

加上本次市府推出聖誕「心願放大卡」換取商圈夜市券的驚喜，不僅讓聖誕節現場市集買氣連續五天不中斷，許多商圈也準備迎接商圈夜市券刺激跨年、寒假、過年到燈會的冬季節慶消費潮，簡直是「有史以來最長、最熱鬧的一次聖誕節」。

「高雄聖誕生活節」集結全市30處商圈的特色美食與代表商品，更透過「心願放大卡」換取商圈夜市券的機制，人潮外溢至周邊商圈，創造節慶衍生商機。



知名花藝品牌「川艸」主理人鬆獅表示，這是第二次參與高雄聖誕生活節市集，今年不分平日假日，人潮從未停止過，許多主題商品第一天就被搶購購一空，只能熬夜趕工不讓民眾期待落空，而且不只年輕朋友，今年有更多親子客及長輩朋友前來消費，感覺高雄人都已建立「聖誕儀式感」，不分年齡都一定要來中央公園浪漫一場。來自德國的情侶Lukas跟Anna表示，這是第一次來到高雄旅遊，路過中央公園就被聖誕樹與光環境吸引，沒想到還有規模這麼大的市集，台下聽歌的民眾還可以每一首歌都跟著台上大聲唱歌，覺得高雄非常溫暖，是這趟旅程相當意外的驚喜。

「2025高雄聖誕生活節」營造彷彿置身於國外聖誕佈置，吸引不少國外旅客參加，市集創造超過1200萬產值。



高雄聖誕生活節黃金週五日帶動40萬人潮，也成功擴散至鄰近商圈。位於玉竹商圈的Hydeout Cafe老闆小八表示，今年看到市府啟動改造工程後，我也在九月時正式來這裡創業。進場時間非常剛好，持續迎接了萬聖節、國際演唱會到本週的聖誕節活動的廣大人潮，不僅高雄在地年輕朋友，更有許多外國觀光客也會來這裡續攤小酌、聽歌跳舞，加上「商圈夜市優惠券」的帶動，一直有新的朋友來到商圈用餐、喝咖啡，這樣的vibe（氛圍）非常棒。小八店長興奮表示，很慶幸首次創業就來到玉竹商圈，相信這裡絕對是高雄「最帥、最年輕的一條街！」

「2025高雄聖誕生活節」營造彷彿置身於國外聖誕佈置，吸引不少國外旅客參加，市集創造超過1200萬產值。

經發局補充說明，憑聖誕生活節現場發放的「心願放大卡」可至高雄13家百貨公司，兌換驚喜好禮與優惠，另「商圈夜市優惠券｜聖誕版」使用期限至明年2月28日，可用止於全市40多處商圈夜市及400多家合作好店，消費直接折抵，提醒市民與遊客把握時間， 盡情享受高雄專屬聖誕好禮，活動資訊詳情與優惠內容請至「高雄聖誕生活節」官網查詢kaohsiung-christmas-party.tw及各百貨官網查詢。

（圖片來源：高雄市經發局）

更多放言報導

冷氣調高1度就有差、電腦長時間不關更耗電！不換電器也能省電 小港區公所整理10個省電小撇步 學起來一年電費更有感

綠營高雄市長選「許智傑是最大公約數」？！邱議瑩駁「我才是」！直言：若許智傑是的話「新潮流會推2個人出來」？談派系整合：高雄只有一個隊伍、沒有所謂派系