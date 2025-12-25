最暖平安夜!超市舉辦公益演唱會 鼓鼓.丁噹開唱

生活中心/綜合報導

連鎖超市業者與音樂公司，共同舉辦公益演唱會，邀請社福團體的小朋友，跟超市吉祥物一起表演，還找來歌手丁噹、白安、鼓鼓、蕭秉治以及她Energy，輪番登台開唱，陪粉絲度過最溫暖的平安夜。

鼓鼓"聖誕之吻"：「我會等你，在聖誕節要送給你，全世界的祝福和我，對你的甜蜜。」

鼓鼓呂思緯熱力開唱，在平安夜這天，現身連鎖超市跟音樂公司，共同舉辦的公益演唱會，讓全場熱血沸騰。

公益演唱會24日在大全聯內湖店閃耀登場。（圖/全聯提供）

鼓鼓vs.蕭秉治"射手"：「無敵神射手，Let'srock'n'roll，殺千刀的身手。」

驚喜來了，鼓鼓邀請蕭秉治上台，兩人組成團體合唱，還送耶誕小禮物給幸運歌迷，好久不見的蘇慧倫則用歌聲溫暖人心。

歌手蘇慧倫在公益演唱會平安夜開唱。（圖/用心音樂提供）





歌手蘇慧倫"我到底是怕你什麼"：「什麼樣子的領悟，沒有愛只剩風度，無助的自尊該交給誰照顧。」

不只公益演唱會，還有市集可逛，金黃酥脆的蔥油餅夾蛋、香噴噴的造型雞蛋糕、熱呼呼的關東煮，吃完再跟耶誕樹來張合照，吸引滿滿人潮，但為了安全，也加派人力。





用心音樂、Energy共同捐贈500萬元予5家社福單位。（圖/用心音樂提供）

連鎖超市行銷部協理劉鴻徵說：「請了大概八名保鏢，還有16位工作人員，以及在現場的話，我們還有六名保全，來一起協助現場治安的維護，我們是以一個，公益賣場的角色來定位，除了零錢捐之外，我們甚至有急難救助的措施。」

連鎖超市做愛心拋磚引玉，Energy也與用心音樂，共同捐贈500萬，給五間社福機構，用行動溫暖社會每個角落。

