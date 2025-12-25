最暖平安夜！高雄聖誕生活節五天湧40萬人。（記者許正雄翻攝）

記者許正雄／高雄報導

「2025高雄聖誕生活節」24日陪伴民眾度過幸福的平安夜，也為連唱五日的黃金週表演劃下完美句點，25組超強卡司及超過150攤特色市集等澎湃主題，為期5天總計吸引超過40萬人次的造訪紀錄，破歷屆新高，統計總營業額超過1,200萬元。

高雄市經發局表示，「2025高雄聖誕生活節」平安夜在韋禮安、鄭宜農兩位重量級創作歌手的領銜開唱後劃下完美句點，20日至24日為期5天的主活動表演期間，既使橫跨平常日，五天不打烊的市集買氣也從中斷，更成功藉由「心願放大卡」的雙重回饋機制，將人潮導引至全市13家百貨與周邊商圈夜市。

大高雄市觀光商圈總會長王文雄表示，「高雄聖誕生活節」今年邁入第三屆，市集活動集結全市30個商圈的特色美食與代表商品聚集在中央公園，人潮更外溢到周邊六合夜市、新堀江商圈及中央公園商圈，加上「心願放大卡」換取商圈夜市券的驚喜，讓聖誕節現場市集買氣連續五天不中斷，許多商圈也準備迎接商圈夜市券刺激跨年、寒假、過年到燈會的冬季節慶消費潮。

首次登上高雄聖誕生活節的韋禮安，以溫暖聲線與細膩歌詞陪伴觀眾度過節慶夜晚；鄭宜農於平安夜登上高雄聖誕生活節舞台，為活動最終日帶來深具力量的演出。演出尾聲，鄭宜農送上年末祝福，表示無論哪一年，健康與平安始終是最重要的事，希望能把這份力量透過歌聲傳遞給大家，也期待 2026 年能在更多演出與大家相見。

「高雄聖誕生活節」黃金週五日帶動40萬人潮，也成功擴散至鄰近商圈，不僅高雄在地年輕朋友，更有許多外國觀光客；「心願放大卡」可至高雄13家百貨公司，兌換驚喜好禮與優惠，另「商圈夜市優惠券｜聖誕版」使用期限至明年2月28日，可用止於全市40多處商圈夜市及400多家合作好店，資訊詳情與優惠內容請至「高雄聖誕生活節」官網查詢。