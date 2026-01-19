最暖心的特權！癌末粉絲想提早玩《GTA6》，R星官方回應好消息

今年最受全球玩家期待的遊戲大作，肯定就是 Rockstar Games 的《GTA6》（俠盜獵車手6，Grand Theft Auto 6），將在 11 月 19 日推出。然而近日，Rockstar 疑似破天荒的同意了一名玩家，可以在 11 月 19 日之前搶先玩到《GTA6》。

R 星為癌末粉絲圓夢。（圖源：GTA6）

事件起因是一名 Ubisoft Toronto 的開發者 Anthony Armstrong 在 LinkedIn 發文聯繫 Rockstar，表示一名喜愛《GTA》的家人因為罹患癌症，被醫生宣判只剩 6 到 12 個月的壽命。

由於距離《GTA6》預定發售時間還久，家人擔心病患可能無法撐到遊戲正式上市的那一天，所以希望能通過業界人脈，請求 Rockstar 提供讓病患提前試玩或接觸遊戲的機會。

這篇貼文發出很快就被業界人士轉發分享，Armstrong 隨後更新了動態，透露 Take-Two 的執行長 Strauss Zelnick 已經親自聯繫他們，並協助和 Rockstar 團隊交談。最終，Armstrong 興奮表示：「我們今天和他們談過了，並獲得了非常棒的消息」後續可能是因為保密協議（NDA）的關係，相關文章已經刪除。但這也間接證實了，Rockstar 可能已經私下安排為這位癌末玩家圓夢。

事實上，這並不是 Rickstar 首次破例。早在 2018 年《碧血狂殺2》發售前，該公司就曾允許一名罹患絕症的粉絲提前體驗遊戲內容。雖然 Rocksrar 一直以來都是以高規格的保密聞名，但在面對粉絲人生最後的願望時，開發團隊所展現出來的溫暖，卻讓整個遊戲社群深受感動。