最暖的秋天！2025秋季破高溫紀錄 颱風數量也創新高

今氣溫回升，最高溫達28度。（圖／周志龍攝）

氣象署指出，今天（29日）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，西半部高溫可以來到26至28度，東半部則是24至26度，感受溫暖舒適，不過早晚各地仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫為15至17度，尤其竹苗局部地區來到10至12度，而南部及花東為18到20度，日夜溫差大，早出晚歸請適時調整衣物；隨著水氣減少，各地晴朗穩定，僅恆春半島有零星短暫雨。

氣象專家林得恩在其平台「林老師氣象站」指出，2025年台灣秋季的平均氣溫高達26.5度，創下自1951年以來的歷史新高，堪稱「最暖的秋天」。

廣告 廣告

除氣溫創紀錄外，今年秋季的颱風活動也略顯活躍。林得恩表示，今年秋天出現13個颱風，超出長年氣候平均值10.8個，全年颱風總數截至目前為27個，也高於過往常見的25至26個。

此外，中央氣象署提供的氣候統計顯示，今年秋季全台降雨量屬於正常範圍，但降雨天數偏低，僅為26.5天。這種情況說明降雨事件集中且強度較大，也意味著一旦下雨，出現大雨甚至豪雨的機率更高。氣象署指出，秋季降雨主要來自颱風、其外圍環流及東北季風，此外，遠距降雨現象（如共伴效應）也呈現逐年增加的趨勢。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

白天回溫到28度！ 下週二再降溫、北台灣轉濕涼

公立學校垃圾費隨袋徵收！學校憂增加負擔

大學生救星！他靠1招「吃免費便當」 每學期吃60個省7000元