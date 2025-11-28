最暖秋季！周末好天氣高溫飆近30度 下周再迎東北季風

周末好天氣！受到輻射冷卻影響，今（29）天清晨本島最低溫出現在新竹縣，僅10.5度，白天開始隨著東北季風減弱，西半部高溫可能飆到30度，入夜再轉涼，早晚溫差大，預計下週二（12/2）再有新一波東北季風南下，北台灣氣溫掉回20度以下。

中央氣象署指出，今天東北季風減弱，白天各地氣溫回升，西半部高溫可以來到26至28度，東半部則是24至26度，感受溫暖舒適，不過早晚各地仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫為15至17度，尤其竹苗局部地區來到10至12度，而南部及花東為18到20度，日夜溫差大；離島方面，澎湖晴時多雲，20至23度，金門晴時多雲，14至22度，馬祖晴時多雲，14至19度。

降雨方面，隨著台灣上空水氣減少，各地晴朗穩定，僅恆春半島有零星短暫雨，不過要留意強風，恆春半島、綠島、蘭嶼及澎湖局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率。

11/29全台天氣預報。圖／中央氣象署

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」預告，今起至下週一東北季風減弱，全台各地回暖，各地高溫回升到26至30度，白天感受甚至有點熱，但日夜溫差大，預計大多數地方都是好天氣，僅東北部仍有短暫雨機率。

不過到了下週二將有新一波東北季風南下，北部、宜蘭溫度再度掉回1字頭，其他地方也會降回20度附近，東北風轉強、水氣增多，北部、宜蘭也會再轉為短暫陣雨。





另外，氣象專家林得恩指出，2025年台灣秋季平均氣溫為26.5度，打破自1951年以來，秋季最高平均氣溫的紀錄，成為「最暖的秋天」；秋季颱風總數量13個，也比起氣候平均值的10.8個要多，他表示，根據中央氣象署的氣候統計，今年全台秋季雨量正常，不過降雨日數僅26.5天偏少，顯見降雨強度較為集中，一旦降雨，發生大雨到豪雨機會大；而雨量主要來自颱風及其外圍環流或東北季風影響，遠距降雨（共伴效應）的案例也有愈來愈多的趨勢。





根據環境部空氣品質預報資訊顯示，29日東北季風減弱，環境風場為東北東風，東北東風仍可能挾帶微量境外污染物影響臺灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

