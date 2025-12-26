最暖老闆！賣掉公司堅持分紅 員工爽領1400萬一夕翻身

國際中心／游舒婷報導

美國一間電器設備機殼工廠的老闆把公司賣掉後，堅持將收益分紅給員工，共540名全職員工約可以拿到2.4億美元的獎金（約新台幣75億元），平均每人可獲得約44.3萬美元（約新台幣1400萬元），這個意外的驚喜讓員工相當感動，一名單親媽媽更是靠這間公司從破產邊緣重生，如今又領到一筆巨額的獎金，讓她直言公司真的改變了她的人生。

老闆把公司賣掉後，堅持分紅給員工。（示意圖／翻攝自Pixabay）

根據《華爾街日報》報導，Fibrebond電氣設備機殼工廠在跟伊頓電力公司談出售前，就在協議中提出了附加條件，公司出售後的收益要將15％分送給公司的全職員工。獎金預計分成5年發放，越資深的員工拿到的獎金越高、未來五年也需要留在公司。Fibrebond的老闆沃克指出，他希望用這筆獎金留住公司的資深員工。

報導指出，這筆獎金已在今年6月起開始發放，許多員工拿到這筆錢後，分別用來還債、買車，還有人拿來帶全家人出國旅遊。一名單親媽媽凱伊（Lesia Key）已經在這間公司服務29年，當年他進公司時獨自養育3名孩子，他在公司從基層包裝、清潔工作做起，到現在已經是18人團隊的主管，他在拿到獎金後終於還清長久以來的債務，下一步則是想開一間夢想中的服飾精品店。

另一名則是服務年資已超過15年的越南移民員工，原先他以為自己年紀大了，無法待超過五年，沒想到被告知可以在退休時領到獎金，讓他當場激動落淚，她預計把這筆獎金幫丈夫買一台夢想皮卡、再規劃一場旅行，剩下的錢存起來。

事實上，Fibrebond之所以格外重視員工，或許跟公司過去歷經多次低潮有關。公司創立初期發展並不順利，1998年工廠更曾經發生火災、導致營運一度停擺，之後又碰上營運困難，訂單與客戶數驟減，員工人數大幅縮水。不過在最艱難的時期，公司仍選擇持續發薪、與員工共度難關，也因此建立起深厚的信任與情感。

