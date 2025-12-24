最暖耶誕禮！「長腿叔叔」豪捐400萬專車 載向上國中棒球隊圓夢

向上國中棒球隊耶誕夜收到一份來自台灣理財通的溫暖大禮。





台中市立向上國中棒球隊在今年耶誕節前夕，收到了一份最具重量級的驚喜。長期支持球隊的「長腿叔叔」——台灣理財通總經理陳文田，親手將一輛價值400萬元的球員專屬交通車贈予學校。這輛嶄新的大巴士不僅解決了球隊多年來的交通奔波之苦，更承載著一份延續8年的溫暖守護，讓小球員們驚喜直呼：「這是最棒的耶誕禮物！」

這段動人的緣分要從2019年說起。當時陳文田總經理偶然結識了教練鍾昆龍，得知球隊中許多孩子家境艱困，甚至面臨繳不起餐費、被迫放棄夢想的困境；而鍾教練為了守住孩子們的打球機會，甚至不惜變賣自己的金項鍊來籌措經費。這份師徒間對夢想的執著，深深打動了陳總經理，讓他決定化身「長腿叔叔」，從贊助餐費開始，一路加碼改建球員浴室、提供訓練器材與經費，成為孩子們最堅實的後盾。

台灣理財通總經理陳文田，親手將一輛價值400萬元的球員專屬交通車贈予學校。

在社會愛心的灌注下，原本默默無聞的向上國中棒球隊開始在球場上展露頭角。獲得支持僅3年，球隊便強進全國聯賽8強；今年更是勢如破竹，勇奪「114學年度國中棒球運動聯賽軟式組全國冠軍」。陳文田總經理今年更是全程參與球隊的每一場聯賽，在烈日下與孩子們一同吶喊。他感性地分享，企業經營的真諦在於「陪伴人成長」，他要讓孩子們知道，這份支持不會隨比賽落幕而消失，而會像這輛車一樣，陪伴他們踏穩人生的每一步。

校長黃智暘感慨表示，這輛400萬元的交通車對球隊移動的安全性與穩定性有極大助益。有了專屬車輛，球員在遠征賽場時能保留體力，專注力也明顯提升。對小球員而言，這輛車不只是代步工具，更是夢想的領航員。未來向上國中將持續深化體育與品格教育，讓這份溫暖的陪伴力量，如同交通車的輪轉，繼續在球場內外發光發熱。

