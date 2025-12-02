最會做家事的狗！小柴犬「每日拖地」幫忙分擔又玩得盡興

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外一隻名為「 Kuma 」的黑柴犬因熱衷「做家務」的獨特才藝在網路上爆紅，牠平時總一臉嚴肅地將爪子按在抹布上，不斷來回擦拭榻榻米，動作標準又賣力，彷彿一名認真負責的小型家政員，讓無數網友直呼「這樣的狗請給我來十隻！」。

據了解，「 Kuma 」從小就十分親近主人，平時總喜歡在家中模仿人類的動作，尤其對擦地充滿興趣，每當牠看見有人拿抹布清潔地面時，就會主動上前伸出小爪子，幫忙分攤工作，久而久之便學會了自己把抹布踩住，看準方向後左右來回推動，清潔節奏相當有模有樣，絲毫都不馬虎。

「 Kuma 」每當牠看見有人拿抹布清潔地面時，就會主動幫忙分攤工作

(示意圖/Unsplash)

「 Kuma 」小小的身軀在榻榻米上奔走，牠的表情專注，耳朵微微向後，每一下都像是在「敬業打卡」，動作持續數分鐘仍不見疲態，對此主人驕傲表示，愛犬可不只擅長擦地而已，牠假日還會外出與其他柴犬玩耍，同時兼具了社交力與工作力，完全可以說是「最強的全能家庭小幫手」。

飼主將「 Kuma 」勤勞的模樣分享至網路上後，立刻引起廣大網友熱議，不少人羨慕表示希望家裡也能養到這種會自動做家務的神犬，還有人開玩笑說「該加雞腿了」、「比我還會做家事」、「無條件收編」、「方便借來用用嗎」、「我家的狗只會搗亂」。