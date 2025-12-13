最會投資五星座曝：巨蟹、天蠍上榜！第一名最穩健「會把小錢變大錢」

記者簡浩正／台北報導

誰最懂用時間把錢變大？小孟塔羅雲蔚老師分享最會長期投資的五大星座，例如想存到一筆安心的錢，巨蟹有本事做到，會把錢當作守護家人的工具；第一名的金牛座，對錢很有耐心，不喜歡冒險更偏愛穩健報酬，會用時間和紀律把小錢變大錢。

第五名：巨蟹座

想存到一筆安心的錢，巨蟹有本事做到。家庭安全感是他們的第一要務，會把錢當作守護家人的工具。日常會先把必要支出安排好，再慢慢投資長期標的。情緒雖然敏感，但面對錢時反而沉穩，會一步步累積小利潤。習慣定期檢視資產，也會為未來做保險與預備金。正所謂「積少成多」，巨蟹的理財路線靠的是耐心和踏實，長期投資對他們來說比短期投機更有安全感。建議從低風險定存、指數型基金開始，逐步加碼，冬天也能看到成果，安心又實在。

第四名：天蠍座

天蠍座看錢像做實驗，先研究再出手，投資偏好長期有實力的標的。遇到市場震盪，他們不慌，反而分析機會補倉。向來重視信任與合作，合夥時常把資產管理得井井有條。行事謹慎又有魄力，能把長期規劃做到位，如同我們所的「磨刀不誤砍柴工」。天蠍用耐心和紀律，把財富慢慢累積。建議選擇定期定額並設定目標年限，持之以恆，收益自然會跟上。別被短期波動嚇到，只要紀律不變，十年後回頭看會很開心。把時間當朋友，財富就會長大，慢慢看見成果。

第三名：處女座

處女座對錢的態度像做清單，喜歡把風險拆成小步驟來處理。會記帳、比較、檢視報表，發現問題就修正；細心讓他們在長期投資上少踩雷，偏好穩定回報的工具。習慣定期檢討投資組合，使得資產能穩健成長。耐心是他們最大優勢，短期起伏不會輕易影響決策。，處女靠著持續小步驟「滴水穿石」，把財富慢慢堆出來。建議從指數基金或低費用標的開始，紀律比天分更重要。時間是最好的夥伴，堅持十年，往往收穫驚人。別急，慢慢來.！

第二名：摩羯座

摩羯座把理財當工程，一步步規劃好每個階段，從退休金、教育費到保險都列入計畫。偏好有紀律的投資方式，不追風、不貪快，善於判斷何時該守住本金、何時該加碼。長期目標清晰，就能抵抗短期誘惑與市場噪音。家庭與責任感讓他們更願意為未來努力。，摩羯靠穩紮穩「一步一腳印」打把財富慢慢建立起來。建議設立年度檢討，並堅持定期檢視與調整。這樣的心態很適合定期定額、房產與保守型基金。堅持會看到成果。長期就會有回報

第一名：金牛座

金牛對錢很有耐心，不喜歡冒險更偏愛穩健報酬。會把生活費、應急金和投資分開管理，確保家庭安全第一。慢慢存、定期檢視、遇到好機會才出手，是他們的常態。也喜歡有形資產，比如房地或定存，能帶來心理踏實感。習慣把長期投資當生活計畫的一部分，不把短期波動當成災難。正所謂「聚沙成塔」，金牛用時間和紀律把小錢變大錢。建議從穩健工具開始，並設長期目標。每天的小習慣，十年後都會變成豐厚回報。別小看複利的力量。

