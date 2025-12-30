最會睡的松鼠 竟藏著治療人類心臟病的關鍵

有一種北美特有種的松鼠，能在冬眠中反覆承受像是心臟病與中風的劇烈衝擊，卻能修復到完好如初。生技公司希望找出松鼠啟動修復的基因關鍵，協助保護人類心臟與大腦不受損傷。要把這種冬眠當中的超能力，轉化為人類心臟病的新療法。

畫面中看起來睡眼惺忪、身上帶著獨特斑紋的十三條紋地松鼠，被科學界視為最會睡覺的動物之一，也是冬眠能力最驚人的物種。

生物科技公司執行長贊德形容，十三條紋地松鼠堪稱冬眠界的「閃電波特」，在冬眠這件事上表現得極為出色。

進入冬眠狀態後，松鼠的體溫會降到攝氏4度左右，心跳、血液循環與多項身體機能大幅減緩，彷彿進入超級省電模式。

CNN醫療記者古塔實地觀察指出，冬眠中的松鼠身體摸起來冰冷，許多動作僅剩下腦幹反射，幾乎沒有清醒狀態下的反應。

與多數人想像不同，十三條紋地松鼠的冬眠並非一次沉睡數月，而是呈現週期性變化。

生物科技公司科技長嘉拉貝克解釋，牠們會連續蟄伏一到三週，接著短暫甦醒約十二小時，體溫回升至正常值後，再次進入冬眠狀態，如此循環長達數個月。期間松鼠會消耗大量脂肪，但肌肉卻幾乎不流失，等到完全甦醒時，仍能立刻奔跑、覓食甚至交配，這在生理學上相當不可思議。

然而，這樣反覆進出冬眠的過程，對身體其實是極大的挑戰。

贊德指出，松鼠在整個冬眠期間，幾乎每隔幾週就會經歷一次類似輕微心臟病或中風的狀態，整個冬天可能發生多達25次。冬眠時，大腦神經元會出現物理性回縮，腦電圖幾乎呈現直線；眼睛中的視錐細胞也會週期性溶解與重塑。

令人驚訝的是，這些損傷都能在甦醒時被迅速修復。研究人員指出，松鼠經過數億年的演化，發展出一套高效的修復機制，使用的基因與人類相同，但調控方式略有差異。

甦醒過程同樣驚人。松鼠的體溫可在不到兩小時內，從4度回升至37度，血液重新流動。短短12分鐘內，心跳就能從每分鐘3下飆升到107下。

正是這種「超能力」，引起生物科技公司的高度興趣，希望能將相關機制應用於人類心臟疾病治療。

嘉拉貝克指出，研究顯示松鼠可能重新啟動幹細胞更新機制，以及類似胎兒時期的心臟修復基因。若牠們在冬眠過程中反覆傷害心臟卻無法修復，根本無法存活，因此演化必須賦予牠們強大的再生能力。

目前，研究團隊正利用人工智慧，比對全球冬眠動物與人類遺傳資料庫，篩選可能啟動心臟保護機制的基因與化合物，並著手開發相關藥物。

贊德表示，研究重點之一是如何在急性心肌梗塞發生時，保護心臟免於嚴重損傷；另一個方向則是針對全球約佔一半心臟衰竭病例的「心臟僵硬型衰竭」，尋找讓心臟重新放鬆、恢復彈性的可能性。

研究團隊強調，他們並非要讓人類進入類似科幻小說中的冬眠狀態，而是希望透過理解動物冬眠時的修復機制，直接轉化為醫療應用，為心臟疾病治療帶來突破性的可能。

