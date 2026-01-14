最會裝沒事卻超容易「偷偷走心」的星座TOP5！這星座寧願裝不在乎，也不願承認被影響！

【文／Beauty美人圈．Arollin】

有些人表面雲淡風輕，總是很灑脫，但心裡其實都超走心到不行！這類星座特別擅長「裝沒事」，即使被在意的人忽略、受了委屈，也會強撐著笑臉說「沒關係」。但其實他們比誰都容易走心、情緒細膩又容易受傷。本篇整理出「最會裝沒事但其實超容易偷偷走心」的星座TOP5，，看看誰是那個默默難過、卻總裝作堅強的代表！

最會裝沒事其實超容易走心的星座TOP5：天秤座

天秤看似理性又灑脫，但其實內心很容易被情緒影響，特別是在人際關係中，他們害怕衝突、不敢說出真實感受，只能用微笑掩飾不安。別人一句冷淡的回覆，天秤可能會在腦中反覆重播好幾天。表面上看起來沒事也只是因為他們太怕被認為情緒化或麻煩。只有真正懂他的人，才會發現他那份藏在笑容底下的敏感。

廣告 廣告

天秤看似理性又灑脫，但其實內心很容易被情緒影響 圖片來源：IG @imnotningning

最會裝沒事其實超容易走心的星座TOP4：摩羯座

摩羯總給人冷靜、理智的印象，但其實摩羯只是不習慣表達脆弱而已，他們寧願把情緒吞下去，也不想讓人看到自己亂了方寸。被誤會或忽略時，就算覺得再委屈，嘴上還是會說「沒事啦」，這份壓抑讓他們看似堅強，卻也讓他們的心累得更快。要得到摩羯的真心，你得用時間和誠意慢慢融化他們的防備。

摩羯總給人冷靜、理智的印象，但其實摩羯只是不習慣表達脆弱而已 圖片來源：IG @jennierubyjane

最會裝沒事其實超容易走心的星座TOP3：雙魚座

雙魚是典型的「外表溫柔、內心戲滿滿」代表，被誤會或被忽視都會讓他們走心，但他們又不想讓對方有壓力，只好假裝什麼都沒發生。表面笑著，其實內心早就變成悲情電影主角。雙魚不是愛矯情，而是感受力太強、情緒太豐富，他們會默默記得每一句話、每個表情，只是從不主動揭穿，怕自己太多情。

雙魚是典型的「外表溫柔、內心戲滿滿」代表 圖片來源：IG @taeyeon_ss

最會裝沒事其實超容易走心的星座TOP2：巨蟹座

巨蟹的內心超級柔軟又不擅長冷戰，但更害怕被冷落，所以常常選擇裝沒事來維持關係。明明心裡難過到不行，還能端出笑容說「沒關係我懂啦」，巨蟹的走心是無聲的，他們把情緒都藏進日常瑣事裡，其實都是在表達「我在意」，但若長期得不到回應，他們也會默默抽離，讓人措手不及。

巨蟹的內心超級柔軟又不擅長冷戰，但更害怕被冷落 圖片來源：IG @soobinms

最會裝沒事其實超容易走心的星座TOP1：天蠍座

天蠍表面冷酷，實際上是十二星座中最容易走心的一個。只要動了真情，他們就會把對方放在心上、事事在意，但自尊心太強，讓他們寧願假裝不在乎，也不願承認被影響。被忽略一句話，他們能默默糾結好幾天，卻一句都不說。天蠍的「裝沒事」是一種防禦，越冷靜越走心，愛他們的人若能看穿這份偽裝，就能成為他們唯一願意卸下心防的人。

天蠍表面冷酷，實際上是十二星座中最容易走心的一個。 圖片來源：IG @aerichandesu

【本文由Beauty美人圈提供，未經授權，請勿轉載！】

《延伸閱讀》

嘴上說沒差其實最需要安全感的星座！摩羯、獅子、處女都上榜，表面獨立內心超依賴！(beauty美人圈)

看起來很mean其實超nice的「六大星座女」！牡羊講話難聽但超挺、她是打從心底為你好！(beauty美人圈)