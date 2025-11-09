最有人情味的馬拉松！田中馬開跑 2.6萬人共襄盛舉

「2025彰化縣馬拉松嘉年華」第三場賽事──台灣米倉田中馬拉松，今晨在田中鎮公所前熱鬧開跑，吸引約1萬7,000名跑者及9,000名志工參與。縣長王惠美與多位貴賓共同鳴槍啟跑，彰化子弟任賢齊、藝人姚元浩、九孔等人也熱情參與，現場氣氛熱烈，展現濃厚人情味。

最有人情味的田中馬拉松熱鬧開跑，2萬6000人共襄盛舉。（圖／中天新聞，下同）

王惠美表示，田中馬已邁入第14屆，榮獲英國「國際社會價值協會」頒發全球首張以馬拉松為主題的社會投資報酬率（SROI）認證，每投入1元可創造4.27元社會價值，體現運動結合觀光與永續的力量。今年也吸引日本長野縣及伊豆馬代表團參賽，強化國際交流。

賽事分為全馬、半馬與健跑三組，沿途經高鐵區、八堡圳、織襪園區與田中火車站，讓跑者在汗水中欣賞田園風光。主辦單位持續推動環保與永續，包括無紙化報名、可分解補給器材、雙鐵接駁與「雲端跑」植樹計畫，實踐「運動淨零、生活轉型」理念。

縣府指出，接下來11月16日「鹿港馬拉松」及12月14日「順澤宮冠軍路跑」將陸續登場，邀請全國跑友再訪彰化，感受地方熱情與魅力。未來縣府將以「運動＋觀光＋永續」三軸推動，打造「運動大縣、幸福彰化」，讓運動成為生活日常，為地方注入活力與自信。

