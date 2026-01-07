最有愛的年菜伴手禮在台南 7庇護工場搶攻春節商機

台南市長黃偉哲展示喜憨兒台南庇護工場推出的6道經典年菜。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕台南市勞工局今天(7日)在官田區農會為7家庇護工場的年菜、伴手禮行銷，搶攻春節商機，台南市長黃偉哲、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署副分署長許慧香及5大總工會代表出席力挺，呼籲民眾以實際行動訂購支持，傳遞溫暖與愛。

黃偉哲表示，天氣雖冷，但看到庇護工場精心製作的年節禮從沙拉、年菜、甜點到鳳梨酥、文創春聯等一應俱全，讓人感到格外溫暖。既然過年一定要採買年菜與禮品，民眾選擇庇護工場的產品，不僅送者大方、受者實惠，更有意義，能讓人感受到台南是一座有愛的城市。

像喜憨兒台南庇護工場推出的6道經典年菜，品質、美味程度不輸五星級飯店，CP值高，其中「珠圓玉潤慶團圓」這道年菜，是與錦霞樓技術合作聯名推出，以豬蹄膀熱油煎至香氣散出，加入醬油、冰糖煨煮至入口即化，香Q彈牙、軟嫩多汁，還有「龍吟虎饗石斑魚」、「金饗富貴大肋排」、「開運椒香雞湯鍋」、蔬食油飯、西米露甜品等一應俱全，免料理即可輕鬆端上桌，提前預購還有打折優惠。

此外，還有展翼烘焙坊的堅果塔、花生捲、手工餅乾和咖啡的禮盒，菩提澄園的腰果、芝麻糖、檸檬夾心瓦芙及咖啡組合的禮盒，蓮心園的日曬米加紫蘇梅禮盒，小品食光的蛋黃酥、豆塔、鳳梨酥、麻糬紅茶司康禮盒，吉茂及創義庇護工場的節慶文創小物。

台南市勞工局局長王鑫基說，去年7庇護工場推出年節禮約創造1200萬元佳績，其中年菜就賣了約600萬，今年由市府和工會帶頭響應採購，並透過農會系統提供預購，期盼幫助身障者和社福團體，民眾可上台南市勞工局官網查詢，如向台南庇護工場購買，還可參加台南購物節的抽獎。

菩提澄園的年節禮盒。(記者楊金城攝)

喜憨兒的年節禮盒。(記者楊金城攝)

展翼烘焙坊的春節禮盒。(記者楊金城攝)

