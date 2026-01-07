最有愛的年菜在台南！黃偉哲力挺庇護工場 邀市民用消費傳遞溫暖

台南市政府勞工局辦理「馬上幸福過好年—台南庇護年節禮」行銷記者會，攜手7家庇護工場，推出多款精美年節禮盒與開運年菜。台南市長黃偉哲、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署副分署長許慧香及五大總工會代表皆親自出席，呼籲社會大眾共同守護弱勢就業，以實際行動訂購支持，傳遞溫暖與愛。 圖：黃博郎／攝

[Newtalk新聞] 台南市政府勞工局今（7）日辦理「馬上幸福過好年—台南庇護年節禮」行銷記者會，攜手7家庇護工場，推出多款精美年節禮盒與開運年菜。台南市長黃偉哲、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署副分署長許慧香及五大總工會代表皆親自出席，呼籲社會大眾共同守護弱勢就業，以實際行動訂購支持，傳遞溫暖與愛。

黃偉哲表示，天氣雖冷，但看到庇護工場精心製作、從沙拉、主菜、甜點到鳳梨酥一應俱全的年菜與年節產品，讓人感到格外溫暖。他指出，既然過年一定要採買年菜與禮品，選擇庇護工場的產品，不僅方便、美味，更能讓人感受到台南是一座有愛的城市。

黃偉哲強調，庇護工場年菜不論品質或美味程度，絕對不輸五星級飯店，CP值高、又最有意義，市府將帶頭響應，鼓勵各局處採購庇護工場年菜與年節產品，期盼讓更多身心障礙朋友獲得穩定就業機會，也呼籲企業、工會團體與市民朋友一同響應，共同支持庇護工場與社福團體。

勞工局指出，本次行銷活動攜手7家庇護工場，推出多款年節禮盒與開運年菜，包含12項年節商品，從主菜年菜、飯後甜點到賀卡、對聯等一應俱全，讓市民一次購足。

今年年節禮的6道經典年菜，全由通過ISO 22000及HACCP食品安全雙認證的喜憨兒台南庇護工場，以最嚴謹流程及最高規格製作，其中「珠圓玉潤慶團圓」這道年菜，由喜憨兒台南庇護工場與錦霞樓(阿霞飯店二代) 技術合作聯名推出，以豬蹄膀熱油煎至香氣散出，加入醬油、冰糖煨煮至入口即化，香Q彈牙、軟嫩多汁；新品「龍吟虎饗石斑魚」，以樹子清香襯托鮮嫩魚肉，清爽無負擔；「金饗富貴大肋排」厚實肋排以特製醬汁醃製，掌握黃金時間烤出嫩口美味。；「開運椒香雞湯鍋」雞腿肉搭配剝皮辣椒慢火熬煮，湯頭清甜帶微辣層次。從主菜到甜品一應俱全，免料理即可輕鬆端上桌，享受圍爐的幸福滋味。此外因應蔬食者增多，喜憨兒推出蔬食組合，滿足全家年節餐桌的美味需求，即日起至115年2月2日止，年菜單品預購3盒95折，5盒以上88折。

年節禮盒的部分，展翼烘焙坊推出「金馬躍鯉禮盒」由堅果塔、花生捲、手工餅乾及濾掛咖啡組成，是年節下午茶的不二選擇，消費滿5,000元除享免運外，滿20盒再享95折優惠，買越多折扣越多；而菩提澄園推出「澄馬成福禮盒」由香脆腰果、芝麻糖、檸檬夾心瓦芙及濾掛咖啡組成，即日起至115年1月16日前預購享早鳥優惠價；蓮心園推出「日曬米 紫蘇梅禮盒」日曬米無農藥栽培與自然日曬，紫蘇梅為餐桌增添層次感；小品食光的「雲朵食光寶盒」內含蛋黃酥、豆塔、鳳梨酥、麻糬紅茶司康等可自行搭配；吉茂及創義庇護工場的節慶小物，有客製的萌駿福枕、絢馬招福墊、馬將軍門神對聯，提供大眾更多元的選擇。

勞工局提醒，向台南庇護工場購買，還可參加台南購物節的抽獎，只要消費滿50元就可以獲得抽獎機會，加入台南購物節官方LINE帳號即可直接在手機上進行登錄，活動至115年3月1日止。誠摯邀請各大企業、機關團體及廣大市民踴躍訂購，透過這份「最有溫度的禮物」，讓台南的庇護工場在金馬年能夠「馬到成功」，帶動更多身心障礙朋友穩定就業。詳情可上勞工局網站查詢或洽勞工局專線06-2991111轉8459陳小姐或6687李小姐。

