最有故事女團F40正式成軍！ 成員進監獄4年原因曝光
記者林政平報導／王宥忻親自操刀打造的熟齡女團 「F40」日前宣布成軍，成員為王宥忻、關關、Cony、艾軒。還沒正式出道就先話題滿天飛。這個女團從條件設定就超狂：「必須年過 40 歲，而且離過婚」，堪稱是全台最有故事、最有歷練的一組全新女團。
身為「F40」的發起人兼製作人，王宥忻可說是「團長＋老闆」雙重身分上陣。她坦言目前所有組團花費都由她一人承擔，「因為她們都是我旗下藝人啊，我當然要把她們推出去。」語氣超霸氣。她也笑說，這個團不只是要好看、要會跳，最重要的是「每一個人一開口，故事都精彩到可以拍成戲劇。」
四位成員當中，Cony 的人生堪稱最像連續劇。她曾因合夥人落跑，獨自扛下所有債務，最後因票據問題被判刑，足足在監獄裡待了四年。別人以為這樣的人生會被打趴，但她反而在獄中開啟另一種修煉模式：寫書、考證照，甚至在裡面教大家講英文，把牢房變成教室。出獄後第三天，她就被離婚，徹底跟過去的人生分手。她在人生最灰暗的時刻遇上王宥忻，重新學習理財與累積實力，一步一步爬回舞台，最後還遇見現任老公，她笑說現在每天都很開心在享受第二春，幸福滿滿。
而年紀最輕的成員關關，目前 38 歲，一加入就先可愛抗議：「我還沒四十耶，這樣叫 F40 會不會被投訴？」但她的人生歷練一點也不年輕。她坦言，前夫長達七年深陷吸毒與犯罪風波，她一次又一次嘗試挽回、陪伴、給機會，卻始終看不到真正的改變。最讓她心寒的一次，是自己懷孕四個月時，竟跟前夫一起被警方帶進警局驗尿，那種又害怕又委屈的感受，讓她至今都印象深刻。最後真正壓垮她的，是前夫不只外遇，還把小三帶回家，這一幕被兒子撞見。關關說，那一瞬間她突然明白，自己必須替孩子負責，於是她決定離婚，帶著孩子離開。
