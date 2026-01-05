即時中心／高睿鴻報導

民進黨高雄市長初選即將到來，這次的競爭可說相當激烈，4位資深立委及擬參選人賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、許智傑，均擁有雄厚地方實力，且民調都頗為接近，勝負難料；因此，這幾人近日也積極舉辦造勢、並試圖拉攏各方支持。為爭取更多市民青睞，賴瑞隆今（5）日更是從清晨一路行程滿檔至夜晚，持續用最密集的腳步，走進大高雄各區，展現守護高雄的堅定信念。

今天一早，賴瑞隆就出現在鳳山建國路、青年路路口，站路口向通勤市民問早、致意；隨後前往後勁鳳屏宮參拜祈福，由市議員黃文志、邱俊憲陪同，並以此為起點開啟楠梓車掃，隨後深入巷弄街角，沿線民眾熱情揮手回應，互動熱絡。

行程中，亦有市民主動上前盛讚，看到昨日「真誠無畏之夜」造勢晚會、賴瑞隆大談高雄願景，深感認同並給予鼓勵，認為他最熟悉市政、對未來有完整願景。下午，賴瑞隆由市議員郭建盟及湯詠瑜陪同，自苓雅區聖公媽廟出發，展開前金、新興、苓雅等區的大車掃；傍晚在中山凱旋路，由市議員李順進、黃彥毓、陳致中及議員參選人黃敬雅陪同，站路口向下班鄉親問好。晚間，再從裕豐、裕誠路口商圈夜市一帶接續掃街，向採買民眾致意。

快新聞／最有機會奪下高雄市長？「這人」曬民調：我是唯一穩贏藍營的人選

高雄市長擬參選人、民進黨立委賴瑞隆（左）。（圖／賴瑞隆國會辦公室提供）

賴瑞隆表示，昨晚活動獲超過300位里長力挺，深深感謝各界與市民的支持與託付，自己更有信心承擔責任、延續高雄的進步腳步。面對初選時程進入最後一週，他依然保持平常心、維持同樣節奏，每天站路口、掃早市，再站路口、掃夜市；在一天的不同階段，以行動陪伴市民一整天、爭取每一份支持。他說，懇請大家在民調期間唯一支持賴瑞隆，一起守住高雄、守護高雄。

賴瑞隆也堅定地說道，這段時間親自奔走大高雄38區，緊握每雙手、用雙腳踏遍土地，只為走進人群、傾聽民眾最真實的聲音。他直言說，「握緊雙手、腳步未停、初心不變」，期盼出身基層的自己，真能成為「全市民的市長」；也要帶著讓高雄更好的信念，陪伴每位市民的日常，讓高雄延續光榮、邁向更好的未來。

據悉，在昨天的造勢晚會上，賴瑞隆也透露，自去年5月以來，每份民調均顯示，自己是唯一能穩定勝過對手的人選；也正因如此，自己已成為國民黨最忌憚的對象。所以他呼籲高雄市民，必須在關鍵時刻團結一致，守住城市、延續進步，讓高雄開創新局。

