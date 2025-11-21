最有權勢副總統錢尼喪禮！美國前總統拜登、布希出席 川普、范斯未獲邀

編譯林浩博／綜合報導

美國前副總統錢尼（Dick Chene）以84歲高齡，在11月初病逝，20日於華府舉行喪禮，現場冠蓋雲集，兩名前總統和所有仍在世的前副總統，不論黨派均出席。反倒是同屬共和黨的現任總統川普與副總統范斯（JD Vance）並未到場，據稍早消息，兩人未獲邀請。川普本人自錢尼逝世以來，也保持沉默，未公開致哀。

美國前副總統錢尼。錢尼病逝，於20日舉行喪禮，但現任總統川普與副總統范斯卻並未受邀。（圖／翻攝自X平台 @TheBushCenter）

現任正副總統未出席

CNN報導，兩名前總統，以及所有仍在世的前副總統都出席了喪禮，但最受矚目的，卻是現任正副總統的不在場。

廣告 廣告

據知情人士透露，川普與范斯都未獲得邀請。范斯當天公開表示，錢尼是「為國家服務的人」，並祈禱錢尼的家人「在這哀傷時刻一切安好」。川普則從未對錢尼的逝世公開致哀。

錢尼的追思儀式在華府國家座堂（National Cathedral）以全軍禮的規格舉行，只開放給獲邀賓客參加。前總統拜登（Joe Biden）與小布希（George W. Bush）、前第一夫人吉兒（Jill Biden）與蘿拉（Laura Bush），還有前副總統赫錦麗（Kamala Harris）、彭斯（Mike Pence）、高爾（Al Gore）和奎爾（Dan Quayle）都到場。

錢尼是小布希的副手，小布希在喪禮上，讚揚他是自己可以仰賴的完美公僕，將周圍人的「標準都提高」。小布希說道：「他的能力不辯自明，不用經過計算，也不須自我宣傳。」

小布希回憶，起初錢尼是要幫他找到2000年競選正副總統的搭檔，但在他審視名單後，這才發現錢尼就是適合人選。小布希稱當時錢尼給出許多不適任的理由，「我跟他說，在這時候，多數人都會抓住機會，但直到我做出決定之前，錢尼都不為所動，還進行了分析」。

錢尼跟著小布希的任期，當了兩任副總統，成為了近代史上最有影響力與權勢的副總統之一。

評價兩極

同樣參加追思儀式的，還有三名最高法院法官，包括凱根（Elena Kagan）、卡瓦諾（Brett Kavanaugh）與首席大法官羅伯茲（John Roberts）。許多現任與前任政府的閣員，以及兩黨國會領袖也到場致哀。前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）和參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）、前領袖麥康奈（Mitch McConnell）一同在場。

錢尼從2001年至2009年擔任小布希的副手，於今年11月3日病逝，享壽84歲。錢尼之前還出任過國防部長、白宮幕僚長與代表懷俄明州的眾議員。

雖然屬於保守派，錢尼在許多社會議題卻抱持進步主義觀點，其中之一即同性婚姻。不過，錢尼也因為推動英美聯軍入侵伊拉克，而飽受抨擊，離任時他極不受歡迎，留下了兩極評價。

威廉斯（Pete Williams）在錢尼防長任內，擔任五角大廈發言人，他想起1991年被媒體爆料同性戀身分，自己一度提出辭呈。威廉斯回憶道:「他之前不知道，然後文章出來的幾天後，他直接打到我的辦公桌，詢問我還好嗎，接著跟我說繼續工作。」

與川普鬧翻

通常政要的喪禮，會邀請白宮的主人參加，但將川普排除在外，卻也並非意料之外。

錢尼曾為川普競選2016年總統背書，但在他人生的最後時光，卻成了川普的公開反對者。兩人鬧翻的一大導火線，是錢尼時任眾議員的女兒麗茲（Liz Cheney），推動了對2021年1月6日國會山莊暴動的調查，而此舉觸怒了川普。

去年總統大選，錢尼更是破天荒支持民主黨的赫錦麗。麗茲當時解釋她父親的決定，「對他來說，保衛憲法與保衛自己的黨，這兩者之間，根本不用選」。

CNN指出，喪禮賓客名單象徵著美國政治尚未兩極化的時代，那個時代，只要有政要逝世，兩黨政治人物都會到場致哀。

2022年，錢尼痛批川普是懦夫，稱他是「對我們共和國的最大威脅」。

白宮至今對錢尼逝世保持沉默，發言人李威特（Karoline Leavitt）僅告訴媒體，川普「獲知」錢尼的死訊，並降半旗致哀。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

川普接連罵兩名女記者是「豬、糟糕透頂」 白宮回應：展現總統坦率透明

美俄私擬和平協議！歐反對逼烏割地裁兵 俄還想解除制裁、重回國際舞台

盤後籌碼／外資回頭買131億！台股狂飆846點 買盤這幾檔都是生面孔

沙國王儲訪美喚起哈紹吉遭謀殺案 領事館內遇害錄音檔揭殘忍手段

