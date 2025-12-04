最有民俗年味的五結走尪路跑 明年２／２８日登場

五結鄉利澤簡永安宮媽祖廟將在明年二月二十八日舉辦路跑，邀請路跑愛好者一起來「拜媽祖、看表演、點燈祈福、體驗走尪」。（五結鄉公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭五結鄉利澤簡永安宮媽祖廟，每年元宵節依循二百年傳統抬神轎走尪過火除瘟平安遶境，同時以跑的意象辦理路跑，邀請路跑愛好者一起來「拜媽祖、看表演、點燈祈福、體驗走尪」，將在一一五年二月二十八日（農曆正月十二日）路跑五十二甲濕地和美麗的冬山河岸，打造最有民俗節慶的路跑活動。

四日上午在永安宮前廣場舉辦「二０二六五結走尪路跑嘉年華」記者會，首先由三太子熱場，永安宮賴民亮主委說明，此次路跑賽事分成二十一公里半馬組（男女分組）、十一公里挑戰組（男女分組）及三點五公里休閒組（不分組）共五組，從永安宮出發，經過美麗的五十二甲溼地，跑上冬山河沿岸，回程跑回永安宮廟埕廣場。永安宮準備全國唯一的騎鳳凰參賽獎牌，主辦方在補給站備有胡椒蝦、五結鴨賞、鴨胸排、魚丸湯等在地美食，同時提供在地菜頭烹煮的平安粥、菜脯和豆腐乳，讓參賽者享用。

路跑後可以組隊參與抬神轎走尪體驗、百人神轎躦轎底祈福平安，加購點平安燈，可以參加擲杯活動，有機會獲得媽祖祝福禮，包含一台iphone17手機、兩台65吋電視機和利澤附近觀光工廠體驗券。下午有精彩的大神將大會串、民俗陣頭、太鼓、新百人神轎。