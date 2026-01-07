最有錢家庭的7個成功習慣！比爾蓋茲、巴菲特都在做

摩根大通（JPMorgan）最新發表的《2025年度客戶報告》（2025 Principal Discussions Report），深度訪談了超過100位來自全球28國的超富裕家族成員，這些億萬富翁的身價合計超過5,000億美元。

訪談發現，在財富金字塔頂端的這群人，儘管背景不同、產業各異，卻都擁有這7個日常習慣。

這7個習慣，看似平常，卻是高度自律的展現：

1、早起

早起能為自己爭取最有價值的時間區段：沒有干擾、頭腦清晰、可以安排深度思考與目標設定。蘋果執行長庫克（Tim Cook）長年在凌晨4點前起床，優先處理電子郵件。維珍集團創辦人理查德・布蘭森（Richard Branson）曾分享，自己會開著窗簾睡覺，讓早晨的陽光叫醒他。

2、持之以恆

他們不因心情好壞、不因外在環境改變而隨意放棄，對習慣嚴格執行——這種穩定性是帶來長期成果的祕密。

3、運動

接近大自然的戶外運動，成為有錢人最熱衷排行榜。有錢人認為，既然累積財富是一場馬拉松，沒有健康的身體，再好的商業頭腦也無用武之地。更重要的是，運動能提升大腦專注力、決策品質和抗壓能力，這些都是在商場上不可或缺的競爭優勢。

摩根大通這份報告還有一個令人意外的發現：當被問及最熱衷的嗜好時，工作竟然高居第二名，僅次於戶外活動，甚至超越了閱讀。這代表，對這些億萬富豪而言，他們已經達到了「工作即興趣」的境界，所以工作不只是謀生工具，更是他們實現自我、創造價值的途徑。

4、大量閱讀

這個發現與暢銷書《億萬財產的秘密》作者Rafael Badzaig的研究完全吻合。他花了五年時間採訪21位白手起家的億萬富豪，發現幾乎所有受訪者都保持大量閱讀的習慣。

巴菲特每天花大量時間閱讀財報、商業刊物和書籍。比爾蓋茲8歲那年，把《世界百科全書》從頭到尾讀完。馬斯克在小學四年級，幾乎讀完了學校和鎮上圖書館的藏書，有時候甚至週末一天讀完兩本書。

閱讀是最低成本、最高報酬的投資。投入一本書的時間，可以換來作者數十年的經驗和失敗教訓的精華。

5、優先處理重要事項

其中一位受訪的家族掌舵者這樣說：「生命的貨幣是時間。」真正稀缺的資源從來不是金錢，而是時間。成功人士深知這個道理，因此他們會區分「重要但不緊急」與「緊急但不重要」的任務，優先投入時間在能產生長期價值的事情上。

這意味著，想成功需要先學會說「不」——拒絕不重要的會議、無意義的社交飯局、消耗精力的雜事。保護自己的時間，就是保護你最珍貴的資產。

6、設定具體可行的目標

他們不會設定「我想要更有錢」這種模糊籠統的目標，會把目標設得更具體、更細，例如：三年內讓公司營收成長到五千萬、一個月內開發這個網站、每天要撰寫一篇1000字文章等等。

詹姆斯·克利爾 (James Clear)在知名著作 《原子習慣》中提出了一個觀點：「目標」只是結果，而「系統」是讓你達到結果的過程。如果你的目標是寫一本書，你的系統就是每天寫200字。他建議設定目標後，應立即將注意力轉移到建立能自動運行的習慣上。

7、深度思考

在AI時代，這個習慣的重要性正急速上升。摩根大通的報告指出，當AI接管重複性高的任務，未來人才要想在職場生存，必須培養決問題能力、情緒智商與創造力。

這些軟實力會從深度思考中誕生，因此有錢人都會保留深度思考的時間。

有趣的是，在富豪們票選出的十大領導者特質中，誠信、遠見與同理心包辦了前三名。這些都不是AI能輕易取代的能力，需要大量的深度思考來培養。

摩根大通這份報告最大的價值，是證明了一個樸實的真理，財富密碼就藏在日常紀律中；或者說，藏在每一天的選擇中——選擇早起而不是賴床，選擇閱讀而不是滑手機，選擇運動而不是回家躺平，選擇深度思考而不是被資訊淹沒。

這些習慣並非億萬富豪的專利，任何人都可以開始實踐。

資料來源：Business Insider、KG、LinkedIn

核稿編輯：林易萱